«Высказывал угрозы»: водитель автобуса толкнул в снег пассажирку в Новосибирске — они повздорили из-за двери

Конфликт произошел 9 декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске произошел конфликт между пассажиркой и водителем автобуса. Во время словесной перепалки мужчина толкнул пожилую женщину в грудь — она упала в снег.

Как объяснила НГС дочь сибирячки Наталья Е., инцидент произошел днем 9 декабря на остановке «ул. Мира». 73-летняя женщина ехала в автобусе № 43.

— В автобусе много людей, передвигаться по салону было очень трудно. Они утрамбовались все назад — та часть, где была моя мама, — сказала Наталья. — На протяжении минут десяти пассажиры просили водителя открыть заднюю дверь, потому что было трудно протиснуться вперед. Но он эти просьбы игнорировал.

Чтобы выйти из автобуса на остановке, матери сибирячки пришлось протиснуться сквозь толпу с задней площадки на переднюю. Из-за того, что в салоне было тесно, женщина потеряла пуговицу от дубленки — она оторвалась в движении.

В результате пассажирка обратилась с жалобой к водителю и вышла из автобуса, чтобы сфотографировать его номер. Сотрудник отреагировал на действия сибирячки — началась перепалка.

— Водитель увидел, выскочил и начал высказывать разные угрозы. Что он ей лицо разобьет или телефон, нецензурной бранью выражался. В итоге с силой ее толкнул — ударил где-то в область груди. Маму развернуло, и она упала лицом в снег, — сказала Наталья.

За конфликтом между пассажиркой и водителем наблюдали прохожие — люди которые стояли на остановке. Они подошли к сибирячке и помогли подняться с земли, когда сам водитель уехал с места событий.

Наталья уточнила, что ее мать обратилась с жалобой в управление пассажирских перевозок мэрии. Кроме того, семья связалась с перевозчиком автобуса № 43 — ООО «Диамант-1».

В разговоре с НГС диспетчер предприятия подтвердил корреспонденту НГС данные о происшествии. После конфликта водителя сняли с линии — он доехал до конечной остановки и отправился к руководству.

— Помимо самой женщины, которая пострадала, звонили еще дополнительно пассажиры, которые находились в автобусе на этот момент. Потому что это фактически у них на глазах произошло, — объяснил диспетчер.

Представитель перевозчика подтвердил, что водитель вышел из кабины автобуса и попросил женщину не снимать на телефон. После этого между ними завязалась словесная перепалка.

— В финале он пошел к автобусу, а она ему что-то сказала. Он (водитель, — прим.ред) развернулся и толкнул ее, — добавил диспетчер.

Водителя отправили в гараж, где он обсудил ситуацию с руководством. В результате сотрудник, по словам диспетчера, был уволен.

— Они не нашли понимания, и руководство приняло решение его больше не выпускать и уволить, — сказал специалист.