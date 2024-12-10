НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-20°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -25

4 м/c,

южн.

 767мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Изменили закон из-за развода
Нейродеды Морозы
Некому строить переправу
Копим на будущее
История театра танца
Что дарить родителям
Что будет с метро
Новости в Telegram
Происшествия В Сети заявили, что пилот смотрел гонки за штурвалом самолета — новосибирские прокуроры начали проверку

В Сети заявили, что пилот смотрел гонки за штурвалом самолета — новосибирские прокуроры начали проверку

Предварительно, инцидент произошел на борту рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск

3 100
26 комментариев

Сообщение о происшествии проверяют транспортные прокуроры

Источник:

В Новосибирске транспортные прокуроры начали проверку из-за сообщения о действиях пилота самолета. Он якобы смотрел гонки во время посадки борта — об этом заявили в телеграм-канале Baza 10 декабря.

Предварительно, инцидент произошел 2 декабря. В Сети опубликовали снимок, который могли сделать в кабине самолета, — на нем видно планшет с фрагментом видео об автомобильных соревнованиях.

— За несколько часов до вылета как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре, — сообщили в телеграм-канале.

Уточняется, что сотрудник якобы смотрел гонки во время посадки в Новосибирске. Самолет следовал из Южно-Сахалинска.

Сообщением о происшествии заинтересовались силовики. Так, данные о нарушении требований безопасности полетов проверяет Новосибирская транспортная прокуратура.

— В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 02.12.2024 по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет дана оценка действиям пилота и эксплуатанта самолета.

В пресс-службе авиакомпании S7 НГС сообщили, что проводится проверка на основании появившейся информации.

— Отметим, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высотах до 3000 метров, — уточнили в организации.

В компании добавили, что по достижению высоты 3000 метров и выше один из пилотов продолжает управление самолетом. Другой имеет право отвлечься на прием пищи, перерыв, посещение уборной и прочее.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пилот Новосибирск Гонки Транспортная прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Дормидонт Евлампивич
56 минут
Это лажа какая - то. Фейк.
Гость
59 минут
Бред какой-то. Кабина пилотов закрыта и во время полёта интернета нет.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Sh.sh,44

Язвочка,48

so name,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Услуги автокрана

3 300 ₽

Добавить объявление