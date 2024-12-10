В Сети заявили, что пилот смотрел гонки за штурвалом самолета — новосибирские прокуроры начали проверку

Сообщение о происшествии проверяют транспортные прокуроры Источник: телеграм-канале Baza











В Новосибирске транспортные прокуроры начали проверку из-за сообщения о действиях пилота самолета. Он якобы смотрел гонки во время посадки борта — об этом заявили в телеграм-канале Baza 10 декабря.

Предварительно, инцидент произошел 2 декабря. В Сети опубликовали снимок, который могли сделать в кабине самолета, — на нем видно планшет с фрагментом видео об автомобильных соревнованиях.

— За несколько часов до вылета как раз проходил Гран При «Формулы-1» в Катаре, — сообщили в телеграм-канале.

Уточняется, что сотрудник якобы смотрел гонки во время посадки в Новосибирске. Самолет следовал из Южно-Сахалинска.

Сообщением о происшествии заинтересовались силовики. Так, данные о нарушении требований безопасности полетов проверяет Новосибирская транспортная прокуратура.

— В связи с опубликованными в сети «Интернет» сведениями о нарушениях при пилотировании воздушным судном, следовавшим 02.12.2024 по маршруту Южно-Сахалинск — Новосибирск, Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет дана оценка действиям пилота и эксплуатанта самолета.

В пресс-службе авиакомпании S7 НГС сообщили, что проводится проверка на основании появившейся информации.

— Отметим, что согласно правилам, процедуры стерильной кабины (запрещают любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полета) распространяются на высотах до 3000 метров, — уточнили в организации.