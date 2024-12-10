На обочине Советского шоссе нашли запертую машину с мертвым мужчиной

Звонок поступил в полночь Источник: Мария Морсина / NGS.RU











В Новосибирском районе в ночь с 9 на 10 декабря в машине обнаружили мертвого человека. Инцидент произошел на Советском шоссе.

Как рассказали в социальных сетях Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, в полночь спасателям поступил вызов. На обочине дороги находился автомобиль, в котором был мужчина без признаков жизни.

— Дежурная смена спасателей Андрей Иванов, Сергей Букшин, Виктор Петраченко, Алексей Земсков в течение часа и 20 минут выполнили свою работу. Прибыли на место, вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента, — рассказали в АСС.

На месте были сотрудники полиции и врачи. Мужчина оказался мертв. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.