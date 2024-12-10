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Происшествия На обочине Советского шоссе нашли запертую машину с мертвым мужчиной

На обочине Советского шоссе нашли запертую машину с мертвым мужчиной

Дверь автомобиля пришлось вскрывать спасателям

5 916
18 комментариев

Звонок поступил в полночь

Источник:

В Новосибирском районе в ночь с 9 на 10 декабря в машине обнаружили мертвого человека. Инцидент произошел на Советском шоссе.

Как рассказали в социальных сетях Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, в полночь спасателям поступил вызов. На обочине дороги находился автомобиль, в котором был мужчина без признаков жизни.

— Дежурная смена спасателей Андрей Иванов, Сергей Букшин, Виктор Петраченко, Алексей Земсков в течение часа и 20 минут выполнили свою работу. Прибыли на место, вскрыли автомобиль при помощи специального инструмента, — рассказали в АСС.

На месте были сотрудники полиции и врачи. Мужчина оказался мертв. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области.

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В конце ноября в Новосибирске в гараже нашли тело 58-летнего мужчины. Спасателям пришлось вскрывать гараж, чтобы попасть внутрь.

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Комментарии
19
Гость
41 минута
Фамилий мало. Кто был начальником смены, кто принял заявку, кто обеспечил выезд, прибытие и руководство процессом?
Гость
37 минут
зачем тут фамилии спасателей? надо: какая машина, какие приметы мужчины, где именно на шоссе.
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