Новосибирец сломал шлагбаум ради друга с бутылкой — забавное видео с инцидентом на Бориса Богаткова

У мужчины было немало силы Источник: читательница НГС Екатерина











Новосибирец сломал шлагбаум у дома на улице Бориса Богаткова, 173 ради друзей, чтобы те смогли пройти по дороге напрямую. Инцидент произошел 8 декабря в 04:30.

— Эта веселая компания не понятно откуда шла, откуда из одного места вывернула. Один решил — зачем обходить шлагбаум, сильный же. И начал его ломать, — объяснила председательница дома Екатерина. — Просто так сделали это. Под одним нагнулись и прошли, а во второй раз решили не нагибаться. И показать, какие молодцы.

Инцидент попал на видео. На нём видно, что двое мужчин с не совсем трезвой походкой подходят к шлагбауму. Один из мужчин поднимает его, ломая механизм. Несколько человек проходят дальше вперед, у лучшего друга главного героя видео при себе также была бутылка с неким напитком.

Источник: читательница НГС

Екатерина отметила, что шлагбаум подрядчик уже починил. И добавила, что как только получит смету, то будет обращаться в полицию.