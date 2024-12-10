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Происшествия Новосибирец сломал шлагбаум ради друга с бутылкой — забавное видео с инцидентом на Бориса Богаткова

Новосибирец сломал шлагбаум ради друга с бутылкой — забавное видео с инцидентом на Бориса Богаткова

Мужчина решил помочь товарищу пройти напрямую

3 031
66 комментариев

У мужчины было немало силы

Источник:

Новосибирец сломал шлагбаум у дома на улице Бориса Богаткова, 173 ради друзей, чтобы те смогли пройти по дороге напрямую. Инцидент произошел 8 декабря в 04:30.

— Эта веселая компания не понятно откуда шла, откуда из одного места вывернула. Один решил — зачем обходить шлагбаум, сильный же. И начал его ломать, — объяснила председательница дома Екатерина. — Просто так сделали это. Под одним нагнулись и прошли, а во второй раз решили не нагибаться. И показать, какие молодцы.

Инцидент попал на видео. На нём видно, что двое мужчин с не совсем трезвой походкой подходят к шлагбауму. Один из мужчин поднимает его, ломая механизм. Несколько человек проходят дальше вперед, у лучшего друга главного героя видео при себе также была бутылка с неким напитком.

Источник:

Екатерина отметила, что шлагбаум подрядчик уже починил. И добавила, что как только получит смету, то будет обращаться в полицию.

Ранее НГС сообщал, что водитель Toyota снес два шлагбаума во дворе на улице Гоголя.

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Дзержинский район Новосибирска Происшествие Шлагбаум Утро Камеры видеонаблюдения Пьяная компания
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Комментарии
67
Мегахряк
46 минут
Это чуждое нам устройство навязанное извне! Даже название, ну послушайте - ШЛАХБАУМ! Вот и не выдержала русская душа ...
иван-т
43 минуты
Он просто не любит преграды на пути.
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