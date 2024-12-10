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Происшествия Столб дыма поднялся над домом на Тургенева — видео с места

Столб дыма поднялся над домом на Тургенева — видео с места

На пожар уже приехали сотрудники МЧС

1 666
2 комментария

Информации о пострадавших нет

Источник:

В Новосибирске сегодня, 10 декабря, загорелся частный дом на Тургенева. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black. Над зданием поднялся огромный столб дыма.

Как сообщают подписчики АСТ-54, на месте работают спасатели МЧС. Над домом поднимаются столбы дыма. Информации о пострадавших нет.

Видео сняли соседи

Источник:

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирской области во время пожара погибли 27 телят. По информации ведомства, пожар на животноводческой ферме произошел ночью в деревне Рождественка Татарского района.

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Новосибирск Пожар Огонь МЧС
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2
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Цыганский район
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26 минут
с кого забыли снять галоши?
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