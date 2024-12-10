Столб дыма поднялся над домом на Тургенева — видео с места

В Новосибирске сегодня, 10 декабря, загорелся частный дом на Тургенева. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black. Над зданием поднялся огромный столб дыма.
Как сообщают подписчики АСТ-54, на месте работают спасатели МЧС. Над домом поднимаются столбы дыма. Информации о пострадавших нет.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирской области во время пожара погибли 27 телят. По информации ведомства, пожар на животноводческой ферме произошел ночью в деревне Рождественка Татарского района.