Морозы до -29 градусов и погоня силовиков за депутатом: главные события Новосибирской области 9 декабря

День был насыщен событиями Источник: читатель НГС











В Новосибирске и области ежедневно происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Некоторые новости вызывают общественный интерес, но уследить за всем, что происходит в регионе, не так просто. В одном материале мы собрали 5 главных событий региона за 9 декабря.

Крепкие морозы в Новосибирской области

В ночь на 9 декабря в Новосибирской области похолодало. В некоторых районах региона столбик термометра опустился до почти -30 градусов, при этом в Новосибирске ночью температура составила от –21 до –23 градусов.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается морозная погода. НГС узнал, к чему готовиться сибирякам.

Автобус с пассажирами слетел в кювет в Новосибирской области

ДТП произошло вблизи села Ярково. Как сообщили полицейские, за медицинской помощью обратилось девять человек.

Предварительно, водитель автомобиля «Исудзу Эльф» разворачивался и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Новосибирск» — «Чистоозерное». После этого пассажирский транспорт оказался в кювете и перевернулся.

Депутат уходил от погони и врезался на «Мерседесе» в автовышку

О происшествии с участием машины депутата в Бердске рассказали сразу два источника НГС. По их данным, Merсedes уходил от погони ППС и влетел в автовышку — за рулем машины был депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин.

Позже читатель НГС прислал видео погони силовиков за иномаркой. Сотрудники полиции включили спецсигнал и проблесковые маяки.

Названа самая крупная взятка 2024 года в Новосибирской области

Как стало известно 9 декабря, размер самой крупной взятки в Новосибирской области, которую выявили в 2024 году, превысил 90 миллионов рублей. В получении такой суммы подозревают замначальника ТУАД региона.

В Новосибирске меняют транспортную карту

Процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте стартовал в Новосибирской области с 9 декабря. Платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка» — окончательная смена ожидается уже 1 января.