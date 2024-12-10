Морозы до -29 градусов и погоня силовиков за депутатом: главные события Новосибирской области 9 декабря

В Новосибирске и области ежедневно происходят десятки событий, которые попадают в ленты информационных порталов. Некоторые новости вызывают общественный интерес, но уследить за всем, что происходит в регионе, не так просто. В одном материале мы собрали 5 главных событий региона за 9 декабря.
Крепкие морозы в Новосибирской области
В ночь на 9 декабря в Новосибирской области похолодало. В некоторых районах региона столбик термометра опустился до почти -30 градусов, при этом в Новосибирске ночью температура составила от –21 до –23 градусов.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается морозная погода. НГС узнал, к чему готовиться сибирякам.
Автобус с пассажирами слетел в кювет в Новосибирской области
ДТП произошло вблизи села Ярково. Как сообщили полицейские, за медицинской помощью обратилось девять человек.
Предварительно, водитель автомобиля «Исудзу Эльф» разворачивался и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Новосибирск» — «Чистоозерное». После этого пассажирский транспорт оказался в кювете и перевернулся.
Депутат уходил от погони и врезался на «Мерседесе» в автовышку
О происшествии с участием машины депутата в Бердске рассказали сразу два источника НГС. По их данным, Merсedes уходил от погони ППС и влетел в автовышку — за рулем машины был депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин.
Позже читатель НГС прислал видео погони силовиков за иномаркой. Сотрудники полиции включили спецсигнал и проблесковые маяки.
Названа самая крупная взятка 2024 года в Новосибирской области
Как стало известно 9 декабря, размер самой крупной взятки в Новосибирской области, которую выявили в 2024 году, превысил 90 миллионов рублей. В получении такой суммы подозревают замначальника ТУАД региона.
В Новосибирске меняют транспортную карту
Процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте стартовал в Новосибирской области с 9 декабря. Платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка» — окончательная смена ожидается уже 1 января.
«Тройку» можно будет использовать для поездок по Новосибирской области и более чем в 27 других регионах России. Цена такой карты составит от 85 до 300 рублей — стоимость зависит от дизайна.