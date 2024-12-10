Встала на батарею: в Красноярске двухлетнюю девочку убило током от холодильника

Место, где девочка погибла Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











В Красноярске двухлетняя девочка погибла от удара током. Малышка пыталась открыть холодильник, но получила смертельный разряд. О трагедии рассказали в краевом СК.

Все произошло вечером 6 декабря. Ребенок находился дома под присмотром 13-летнего брата, родители были на работе. Девочка захотела открыть холодильник и встала на батарею, которая находилась возле него. Когда она прикоснулась к холодильнику, ее ударило током. Врачи не успели спасти ребенка, они лишь констатировали смерть.

Холодильник находился в непосредственной близости с радиатором Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена электротехническая экспертиза, которая должна объяснить произошедшее. Пока предполагается, что в доме были проблемы с заземлением. Известно, что девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье.