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Происшествия Встала на батарею: в Красноярске двухлетнюю девочку убило током от холодильника

Встала на батарею: в Красноярске двухлетнюю девочку убило током от холодильника

За ней присматривал 13-летний брат

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3 комментария

Место, где девочка погибла

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В Красноярске двухлетняя девочка погибла от удара током. Малышка пыталась открыть холодильник, но получила смертельный разряд. О трагедии рассказали в краевом СК.

Все произошло вечером 6 декабря. Ребенок находился дома под присмотром 13-летнего брата, родители были на работе. Девочка захотела открыть холодильник и встала на батарею, которая находилась возле него. Когда она прикоснулась к холодильнику, ее ударило током. Врачи не успели спасти ребенка, они лишь констатировали смерть.

Холодильник находился в непосредственной близости с радиатором

Источник:

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначена электротехническая экспертиза, которая должна объяснить произошедшее. Пока предполагается, что в доме были проблемы с заземлением. Известно, что девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье.

Ранее новосибирец впал в кому после удара током от ЛЭП в Калининском районе. Мужчина с помощью автопогрузчика разгружал утеплитель на крышу собственного капитального гаража. Стрелой погрузчика он задел высоковольтные провода.

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Девочка погибла СК Смерть ребенка Холодильник Ребенок без присмотра
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Комментарии
3
Гость
36 минут
Сегодня российские войска окончили зачистку от ВCУ села Плёхово Суджанского района Курской области 👍🎉
Гость
9 минут
00%% кто-то заземление на трубы отопления кинул!..
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