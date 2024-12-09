В Новосибирске неизвестный обстрелял машины у высотки — кадры последствий

Инцидент, по словам очевидцев, произошел в Кировском районе Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В Новосибирске сообщили о стрельбе возле многоквартирного дома. Неизвестный, как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», стреляет по машинам.

В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Беловежская, 50 в Кировском районе. Там находится 25-этажный дом.

В паблике разместили видео с камернаблюдения Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

В сообщении также опубликовали видео с места происшествия. На нем видно автомобиль, который стоит возле детской площадки. В один момент на кадрах можно услышать громкий звук, после чего у машины срабатывает сигнализация.

НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале декабря во дворе дома на улице Михаила Кулагина обстреляли автомобиль. Пуля прошла через водительскую дверь.