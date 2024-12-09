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Происшествия В Новосибирске неизвестный обстрелял машины у высотки — кадры последствий

В Новосибирске неизвестный обстрелял машины у высотки — кадры последствий

О происшествии заявили в соцсетях

3 158
23 комментария

Инцидент, по словам очевидцев, произошел в Кировском районе

Источник:

В Новосибирске сообщили о стрельбе возле многоквартирного дома. Неизвестный, как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», стреляет по машинам.

В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Беловежская, 50 в Кировском районе. Там находится 25-этажный дом.

В паблике разместили видео с камернаблюдения

Источник:

В сообщении также опубликовали видео с места происшествия. На нем видно автомобиль, который стоит возле детской площадки. В один момент на кадрах можно услышать громкий звук, после чего у машины срабатывает сигнализация.

НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

В начале декабря во дворе дома на улице Михаила Кулагина обстреляли автомобиль. Пуля прошла через водительскую дверь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено.

— В полицию поступили несколько обращений о противоправных действиях в Кировском районе Новосибирска, совершенных неизвестным, повлекших порчу имущества. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению противоправных деяний, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Стрельба полиция Новосибирск
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Комментарии
23
velius
55 минут
Детская площадка и авто должны разделять 15 м
Красивая.
1 час
ПРОИСШЕСТВИЯ "В Новосибирске неизвестный обкончал машины у высотки — кадры последствий"(с) УЖОС!!!!
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