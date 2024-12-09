В Новосибирске неизвестный обстрелял машины у высотки — кадры последствий

В Новосибирске сообщили о стрельбе возле многоквартирного дома. Неизвестный, как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», стреляет по машинам.
В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Беловежская, 50 в Кировском районе. Там находится 25-этажный дом.
В сообщении также опубликовали видео с места происшествия. На нем видно автомобиль, который стоит возле детской площадки. В один момент на кадрах можно услышать громкий звук, после чего у машины срабатывает сигнализация.
НГС направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
В начале декабря во дворе дома на улице Михаила Кулагина обстреляли автомобиль. Пуля прошла через водительскую дверь.
Обновлено.
— В полицию поступили несколько обращений о противоправных действиях в Кировском районе Новосибирска, совершенных неизвестным, повлекших порчу имущества. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению противоправных деяний, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.