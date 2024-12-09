Что было до ДТП с автовышкой: на видео попало, как белый «Мерседес» с депутатом пытается удрать от полиции в Бердске

Инцидент произошел в Бердске Источник: читатель НГС











Появилось видео, в Бердске автомобиль депутата Искитимского горсовета уходил от погони полицейских. Кадры, как Merсedes движется по дворам, прислал редакции читатель НГС, — после погони машина влетела в автовышку.

Читатель НГС уточнил, что кадры взяты с видеокамер, расположенных в микрорайоне Изумрудный.

Поездка депутата попала на видео Источник: читатель НГС

На видео можно заметить дворовую площадку, на которой находятся несколько машин. К ним и людям, которые стоят рядом, подходят сотрудники полиции.

Видео обрывается, и уже на других кадрах видно, как белый автомобиль едет возле многоквартирных домов, а за ним — наряд ППС. Можно заметить, что у машины полицейских работает проблесковый маяк, а также включен спецсигнал.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области за комментарием. В ведомстве сообщили, что информации о погоне нет.

О том, что за рулем Merсedes сидел депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин, сообщили сразу два не связанных между собой источника НГС. По данным одного из них, полицейских вызвала супруга сибиряка.

В полиции рассказали подробности ДТП, но не уточнили имя водителя. Предварительно, мужчина на Merсedes выезжал с прилегающей территории и врезался в автовышку, которая ехала по улице Ленина. В отношении водителя составили административный протокол.