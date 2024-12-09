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Происшествия Сибирячка отсудила полмиллиона рублей за травму у больницы — она поскользнулась и сломала ногу

Сибирячка отсудила полмиллиона рублей за травму у больницы — она поскользнулась и сломала ногу

В самом медучреждении не согласны с решением суда

838
5 комментариев

О происшествии сообщили в Карасукском районном суде

Источник:

В Новосибирской области суд взыскал с больницы в пользу местной жительницы более 500 тысяч рублей после того, как та получила травму. Об этом сказано на сайте Карасукского районного суда.

Иск к ГБУЗ Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» подал прокурор в интересах сибирячки. Уточняется, что надзорное ведомство провело проверку после обращения женщины из-за травмы.

Инцидент произошел 22 марта этого года. Сибирячка шла по территории Карасукской ЦРБ и, находясь в 10 метрах от крыльца здания, поскользнулась на наледи и упала. Женщина, получила закрытый перелом бедра со смещением.

— Из-за травмы она проходила лечение в хирургическом отделении ЦРБ, ей была проведена операция, затем она проходила лечение в областной больнице, где ей также провели операцию, — сказано в сообщении.

После этого женщину доставили снова в центральную районную больницу для дальнейшего лечения и назначили препараты. Прокурор обратился с иском для взыскания компенсации морального вреда и расходов по лекарствам.

Как сообщили 9 декабря на сайте суда, исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с Карасукской ЦРБ в пользу сибирячки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, и еще более 17,4 тысячи рублей — расходов на лекарства и медицинские изделия.

Главврач Карасукской ЦРБ Александр Лидер в разговоре с НГС уточнил, что была подана апелляция. В медучреждении не совсем согласны с решением суда.

— Дорожки были все посыпаны, все с нашей стороны было сделано. Фотофакты все предоставлены. Пока еще рано ставить точку в этом деле, — сказал Александр Лидер.

В середине ноября стало известно, что больше сотни новосибирцев покалечились из-за гололеда за неделю.

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Комментарии
5
Гость
30 минут
Мне очень нравятся такие иски 👎 Не везёт лишь тем, кто падает и травмируется где-то на улице. Тогда с "виновных" взять нечего, т.к. всем понятно, что это ты сам! 😁
Простой сибиряк
7 минут
Дорожки были посыпаны, фотофакты предоставлены.Вижу такую картину: женщина только упала, сию секунду бегут сотрудники больницы и фотографируют посыпанную дорожку
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