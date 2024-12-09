Сибирячка отсудила полмиллиона рублей за травму у больницы — она поскользнулась и сломала ногу

О происшествии сообщили в Карасукском районном суде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области суд взыскал с больницы в пользу местной жительницы более 500 тысяч рублей после того, как та получила травму. Об этом сказано на сайте Карасукского районного суда.

Иск к ГБУЗ Новосибирской области «Карасукская ЦРБ» подал прокурор в интересах сибирячки. Уточняется, что надзорное ведомство провело проверку после обращения женщины из-за травмы.

Инцидент произошел 22 марта этого года. Сибирячка шла по территории Карасукской ЦРБ и, находясь в 10 метрах от крыльца здания, поскользнулась на наледи и упала. Женщина, получила закрытый перелом бедра со смещением.

— Из-за травмы она проходила лечение в хирургическом отделении ЦРБ, ей была проведена операция, затем она проходила лечение в областной больнице, где ей также провели операцию, — сказано в сообщении.

После этого женщину доставили снова в центральную районную больницу для дальнейшего лечения и назначили препараты. Прокурор обратился с иском для взыскания компенсации морального вреда и расходов по лекарствам.

Как сообщили 9 декабря на сайте суда, исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с Карасукской ЦРБ в пользу сибирячки 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, и еще более 17,4 тысячи рублей — расходов на лекарства и медицинские изделия.

Главврач Карасукской ЦРБ Александр Лидер в разговоре с НГС уточнил, что была подана апелляция. В медучреждении не совсем согласны с решением суда.

— Дорожки были все посыпаны, все с нашей стороны было сделано. Фотофакты все предоставлены. Пока еще рано ставить точку в этом деле, — сказал Александр Лидер.