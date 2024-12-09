Стали известны травмы одной из пассажирок новосибирского автобуса, улетевшего в кювет

У кого-то из пострадавших пассажиров шла кровь Источник: читательница НГС Светлана











Стали известны травмы одной из пассажирок автобуса, улетевшего в кювет на новосибирской трассе. Всего в ДТП пострадали 9 человек — автобус столкнулся с грузовиком.

Как рассказала НГС читательница Светлана, в этом автобусе, который ехал из Новосибирска в Чистоозерное, находилась её сноха — направлялась на похороны к бабушке. Помимо женщины, в салоне находились еще 42 человека.

— У снохи сотрясение и разрыв связок, — рассказала Светлана.

Напомним, что, по данным ГАИ, утром 9 декабря 61-летний водитель большегруза Isuzu Elf ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». При развороте он врезался в автобус «Ютонг», который перевозил пассажиров.

Всего в результате ДТП в больницы были доставлены 9 человек — их жизни ничего не угрожает.