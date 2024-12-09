Следователи проверят водителя автобуса, который слетел к кювет после ДТП с грузовиком

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Источник: ГАИ по Новосибирской области

Следователи проверят водителя слетевшего в кювет автобуса вблизи села Ярково в Новосибирской области. Общественный транспорт столкнулся с грузовиком.

Как сообщили в СК по региону, сейчас проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг на рейсовом автобусе.

По данным ГАИ, примерно в 10:15 9 декабря 61-летний водитель грузовика Isuzu Elf ехал по трассе К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Предварительно, при развороте он врезался в автобус «Ютонг», который ехал из Новосибирска в Чистозерное. В салоне находилось 43 человека.

— В результате аварии в больницы Новосибирска доставлено 9 пассажиров, характер травм пострадавших уточняется, — сообщили в ГАИ.

Следователи отмечают, что здоровью пассажиров ничего не угрожает. В ведомстве добавили, что в ходе проверки выяснят обстоятельства ДТП, проверят действия водителя автобуса при перевозке.