Автобус с пассажирами слетел в кювет на новосибирской трассе — фото с места ДТП

Есть ли среди пассажиров пострадавшие — пока неизвестно Источник: «Экстренный НСК» / Telegram











Рядом с селом Ярково в Новосибирской области автобус с пассажирами слетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

— Подписчики прислали фотографии с места аварии под Ярково. Автобус с пассажирами угодил в кювет, — говорится в сообщении канала.

На место приехали сотрудники ДПС и карета скорой помощи Источник: «Экстренный НСК» / Telegram











На фотографии видно, что автобус сильно пострадал — он слетел с трассы и завалился на бок. На месте работают сотрудники скорой помощи и ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным водитель автомобиля «Исудзу Эльф» разворачивался и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Новосибирск-Чистоозерное». Затем автобус оказался в кювете и перевернулся.