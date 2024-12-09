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Происшествия Автобус с пассажирами слетел в кювет на новосибирской трассе — фото с места ДТП

Автобус с пассажирами слетел в кювет на новосибирской трассе — фото с места ДТП

Авария произошла вблизи села Ярково

2 296
2 комментария

Есть ли среди пассажиров пострадавшие — пока неизвестно

Источник:

Рядом с селом Ярково в Новосибирской области автобус с пассажирами слетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстренный НСК».

— Подписчики прислали фотографии с места аварии под Ярково. Автобус с пассажирами угодил в кювет, — говорится в сообщении канала.

На место приехали сотрудники ДПС и карета скорой помощи

Источник:

На фотографии видно, что автобус сильно пострадал — он слетел с трассы и завалился на бок. На месте работают сотрудники скорой помощи и ГАИ. Информации о пострадавших пока нет.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным водитель автомобиля «Исудзу Эльф» разворачивался и столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Новосибирск-Чистоозерное». Затем автобус оказался в кювете и перевернулся.

Ранее НГС писал о том, что массовое ДТП со снегоуборщиком произошло на Фрунзе в Новосибирске.

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Новосибирская область ДТП Авария Инцидент
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Комментарии
6
Алле гараж
2 минуты
То самолет в кукурузу,то автобус в кювет.Ну ладно один разворачивался,другой не видел что ли?Не мог притормозить.Или там гастелло.
Гость
16 минут
Автобус разворачивался? Передумали ехать?
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