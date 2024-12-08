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Происшествия В Сибири произошло интенсивное землетрясение — сила толчков в эпицентре достигла 5,5 балла

В Сибири произошло интенсивное землетрясение — сила толчков в эпицентре достигла 5,5 балла

Изменения зафиксировали датчики

237
2 комментария

Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла

Источник:

В республике Тыва произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали сегодня, 8 декабря.

По данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, это произошло недалеко от села Эрзин в муниципальном районе Эрзинский Кожуун.

Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла, при этом интенсивность в эпицентре оценивается в 5,5 балла. Отметим, что такое землетрясение расценивается как довольно сильное по 12-балльной шкале.

Ранее по Сибири прошла волна землетрясений. Мы составили карту, где зафиксировали подземные толчки.

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Землетрясение Сибирь Подземные толчки Магнитуда
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Хто опять пукнул?!
Гость
1 минута
А я Мальчик-бананан! Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
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