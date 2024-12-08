В Сибири произошло интенсивное землетрясение — сила толчков в эпицентре достигла 5,5 балла

В республике Тыва произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали сегодня, 8 декабря.
По данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, это произошло недалеко от села Эрзин в муниципальном районе Эрзинский Кожуун.
Магнитуда землетрясения составила 4,4 балла, при этом интенсивность в эпицентре оценивается в 5,5 балла. Отметим, что такое землетрясение расценивается как довольно сильное по 12-балльной шкале.
Ранее по Сибири прошла волна землетрясений. Мы составили карту, где зафиксировали подземные толчки.