«Трое — в тяжелом состоянии»: шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области шесть человек доставили в больницу после ДТП в Ордынском районе. Об этом сообщили НГС в пресс-службе Минздрава региона.
Речь идет об Ордынской ЦРБ, объяснили в министерстве. В нем привели предварительные данные о состоянии людей — пострадавших еще дообследуют.
— Трое — в тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести. Еще один практически не пострадал, — сообщили в министерстве.
В ГАИ Новосибирской области сообщали, что авария произошла около 11:50 8 декабря на дороге К-17Р. 38-летний мужчина без водительского удостоверения ехал на Mazda Demio со стороны Карасука в направлении Новосибирска.
Предварительно, сибиряк выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta — им управлял 26-летний мужчина.
В результате травмы получили оба водителя, 21-летний пассажир Lada, а также двое из автомобиля Mazda. Речь идет о 38-летней женщине и 11-летнем мальчике.