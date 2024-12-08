«Трое — в тяжелом состоянии»: шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Новосибирской области

Пострадавшие находятся в Ордынской ЦРБ Источник: ГАИ Новосибирской области











В Новосибирской области шесть человек доставили в больницу после ДТП в Ордынском районе. Об этом сообщили НГС в пресс-службе Минздрава региона.

Речь идет об Ордынской ЦРБ, объяснили в министерстве. В нем привели предварительные данные о состоянии людей — пострадавших еще дообследуют.

— Трое — в тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести. Еще один практически не пострадал, — сообщили в министерстве.

В ГАИ Новосибирской области сообщали, что авария произошла около 11:50 8 декабря на дороге К-17Р. 38-летний мужчина без водительского удостоверения ехал на Mazda Demio со стороны Карасука в направлении Новосибирска.

Предварительно, сибиряк выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta — им управлял 26-летний мужчина.