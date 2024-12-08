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Происшествия «Трое — в тяжелом состоянии»: шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Новосибирской области

«Трое — в тяжелом состоянии»: шесть человек попали в больницу после ДТП на трассе в Новосибирской области

Пострадавших еще дообследуют

1 354
4 комментария

Пострадавшие находятся в Ордынской ЦРБ

Источник:

В Новосибирской области шесть человек доставили в больницу после ДТП в Ордынском районе. Об этом сообщили НГС в пресс-службе Минздрава региона.

Речь идет об Ордынской ЦРБ, объяснили в министерстве. В нем привели предварительные данные о состоянии людей — пострадавших еще дообследуют.

— Трое — в тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести. Еще один практически не пострадал, — сообщили в министерстве.

В ГАИ Новосибирской области сообщали, что авария произошла около 11:50 8 декабря на дороге К-17Р. 38-летний мужчина без водительского удостоверения ехал на Mazda Demio со стороны Карасука в направлении Новосибирска.

Предварительно, сибиряк выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta — им управлял 26-летний мужчина.

В результате травмы получили оба водителя, 21-летний пассажир Lada, а также двое из автомобиля Mazda. Речь идет о 38-летней женщине и 11-летнем мальчике.

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Комментарии
4
Гость
29 минут
На Ордынской трассе довольное много видеокамер, жаль, что они не отслеживают «специалистов» без водительских удостоверений. А на ГИБДД пенять не стоит, если у самих гонщиков «рожа крива». И, на мой взгляд, ордынское ГИБДД работает хорошо, ещё и за состоянием дорог следит.
Гость
12 минут
НГС, с каждой новой статьей о одном и том же ДТП, у вас будет постоянно +1 пострадавший? Страшно представить что будет на 56 статье
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