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Происшествия В Новосибирске возле разъезда Иня собралась крупная пробка — очевидцы сообщают о ДТП

В Новосибирске возле разъезда Иня собралась крупная пробка — очевидцы сообщают о ДТП

Затор образовался в направлении Академгородка

1 672
7 комментариев

Пробка собралась на Бердском шоссе

Источник:

Вечером 8 декабря в Новосибирске на дороге собралась крупная пробка. Затор более чем на 2,4 километра растянулся на Бердском шоссе — об этом сообщает сайт «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, движение транспорта затруднено в направлении Академгородка от остановки «Разъезд Иня». Пользователи заявляют о дорожно-транспортном происшествии.

Очевидцы сообщили, что на дороге произошло ДТП

Источник:

Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Судя по карте, участок улицы окрасился в красный цвет.

— Средний ряд. Правый ряд, — пишет пользователь сервиса.

Затор образовался в воскресенье вечером

Источник:

8 декабря в Новосибирской области пять человек пострадали в ДТП. Авария произошла в Ордынском районе.

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Пробка Новосибирск Бердское шоссе
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Комментарии
7
ruterist
58 минут
я очевидец, но не сообщал ни-че-го
LG>
8 минут
Я за закрны, как в Индии. Виновник ДТП оплачивает все расходы и потери, которые он причинил ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ цчастникам движения. Поэтому они ам когда бьются, то сначала убирают с дороги свои вёдра, а потом только разбираются. А у нас два одарённых притруться на 200-300 баксов и стоят по 10 часов - жду ГАИ. По европротоколу они не хотят договориваться. В итоге такая пробка. Опять же - где ГАИ?!? С мигалкой максимум 30 мину до них доехать из центра. 30 мин на разбирательство. Через час никого не должно быть на дороге.
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