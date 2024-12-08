В Новосибирске возле разъезда Иня собралась крупная пробка — очевидцы сообщают о ДТП

Пробка собралась на Бердском шоссе Источник: Linka li/2ГИС











Вечером 8 декабря в Новосибирске на дороге собралась крупная пробка. Затор более чем на 2,4 километра растянулся на Бердском шоссе — об этом сообщает сайт «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, движение транспорта затруднено в направлении Академгородка от остановки «Разъезд Иня». Пользователи заявляют о дорожно-транспортном происшествии.

Очевидцы сообщили, что на дороге произошло ДТП Источник: «Яндекс.Карты»











Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Судя по карте, участок улицы окрасился в красный цвет.

— Средний ряд. Правый ряд, — пишет пользователь сервиса.

Затор образовался в воскресенье вечером Источник: 2ГИС









