В Новосибирске возле разъезда Иня собралась крупная пробка — очевидцы сообщают о ДТП

Вечером 8 декабря в Новосибирске на дороге собралась крупная пробка. Затор более чем на 2,4 километра растянулся на Бердском шоссе — об этом сообщает сайт «Яндекс.Карты».
По данным сервиса, движение транспорта затруднено в направлении Академгородка от остановки «Разъезд Иня». Пользователи заявляют о дорожно-транспортном происшествии.
Данные о ДТП также появились на сайте 2ГИС. Судя по карте, участок улицы окрасился в красный цвет.
— Средний ряд. Правый ряд, — пишет пользователь сервиса.
8 декабря в Новосибирской области пять человек пострадали в ДТП. Авария произошла в Ордынском районе.