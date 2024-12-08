Загорелись дома, машины и мотоцикл: в Новосибирской области вспыхнул крупный пожар — кадры с места

В Новосибирской области потушили крупный пожар. Огонь повредил несколько домов, пять автомобилей, снегоход и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
По информации ведомства, инцидент произошел в частном секторе — там загорелся дом и надворные постройки.
— Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На 3 участках повреждены 2 частных дома, надворные постройки, 5 автомобилей, снегоход и мотоцикл, — сказано в сообщении.
Уточняется, что пожар на 200 квадратах потушили 31 человек и 8 единиц техники МЧС России. В телеграм-канале опубликовали видео с места возгорания.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить, где именно произошел пожар.
Накануне в Новосибирске в одном из дворов вспыхнул автомобиль. Очевидцы сняли пожар на видео.