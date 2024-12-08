НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, снег

ощущается как -13

2 м/c,

зап.

 760мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Автохамы недели
Копим на будущее
Закрывают магазины
Кино про другое детство
Ищем игрушки на елку
Пересмотр дела об убийстве
Адвент: забрать свой подарок
Новости в Telegram
Происшествия Загорелись дома, машины и мотоцикл: в Новосибирской области вспыхнул крупный пожар — кадры с места

Загорелись дома, машины и мотоцикл: в Новосибирской области вспыхнул крупный пожар — кадры с места

Возгорание произошло в частном секторе

4 647
14 комментариев

Инцидент произошел в частном секторе

Источник:

В Новосибирской области потушили крупный пожар. Огонь повредил несколько домов, пять автомобилей, снегоход и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел в частном секторе — там загорелся дом и надворные постройки.

— Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На 3 участках повреждены 2 частных дома, надворные постройки, 5 автомобилей, снегоход и мотоцикл, — сказано в сообщении.

В МЧС опубликовали видео с места пожара

Источник:

Уточняется, что пожар на 200 квадратах потушили 31 человек и 8 единиц техники МЧС России. В телеграм-канале опубликовали видео с места возгорания.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить, где именно произошел пожар.

Если вам известны обстоятельства этого происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Накануне в Новосибирске в одном из дворов вспыхнул автомобиль. Очевидцы сняли пожар на видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
ruterist
1 час
область большая. где пожар то был???
Гость
1 час
Где был пожар, и был ли вообще... Главное побыстрее написать, а потом разберемся...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Ромчик,44

Светлана,60

Дарина,33

Ирина,33

Светлана ,59

Gen,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление