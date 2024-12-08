Загорелись дома, машины и мотоцикл: в Новосибирской области вспыхнул крупный пожар — кадры с места

Инцидент произошел в частном секторе Источник: МЧС России/t.me











В Новосибирской области потушили крупный пожар. Огонь повредил несколько домов, пять автомобилей, снегоход и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошел в частном секторе — там загорелся дом и надворные постройки.

— Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. На 3 участках повреждены 2 частных дома, надворные постройки, 5 автомобилей, снегоход и мотоцикл, — сказано в сообщении.

В МЧС опубликовали видео с места пожара Источник: МЧС России/t.me

Уточняется, что пожар на 200 квадратах потушили 31 человек и 8 единиц техники МЧС России. В телеграм-канале опубликовали видео с места возгорания.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой уточнить, где именно произошел пожар.