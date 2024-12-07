Автомобиль вспыхнул во дворе на Семьи Шамшиных в Новосибирске — видео с места пожара

Вечером 7 декабря в одном из дворов на улице Семьи Шамшиных вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил багажник автомобиля. По словам местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, так что пламя не успело перекинуться на другие машины.
Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало. НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.
Ранее автомобиль загорелся на улице Дмитрия Донского.