НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, снег

ощущается как -10

2 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хирург-ливанец ищет любовь
Копим на будущее
Коллапс на таможне
Кино про другое детство
Тестируем наливайки
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Новости в Telegram
Происшествия Автомобиль вспыхнул во дворе на Семьи Шамшиных в Новосибирске — видео с места пожара

Автомобиль вспыхнул во дворе на Семьи Шамшиных в Новосибирске — видео с места пожара

Огонь полностью охватил багажник

428
7 комментариев

Информации о пострадавших не поступало

Источник:

Вечером 7 декабря в одном из дворов на улице Семьи Шамшиных вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник:

На опубликованном ролике видно, что огонь полностью охватил багажник автомобиля. По словам местных жителей, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, так что пламя не успело перекинуться на другие машины.

Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало. НГС обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Новосибирской области.

Ранее автомобиль загорелся на улице Дмитрия Донского.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар Загорелся автомобиль МЧС Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
15 минут
"на Семьи Шамшиных" Постоянно фигурирует эта улица в новостях. Что с ней не так? Кстати, авто любопытный, передние крылья необычные, кто смог определить марку? Привет. Вы в целом как? Все у Вас хорошо? Я принял ванну с пенкой и солью, хорошо так расслабился. Еще 5 минут посижу и пойду спать.
Гость
16 минут
Надо срочно это прокомментировать. как же без меня.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ромчик,44

Светлана,60

Дарина,33

Ирина,33

Светлана ,59

Gen,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление