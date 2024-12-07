«Провода висят»: на Лобачевского в Новосибирске на дорогу рухнул столб — машины объезжают его по тротуару

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Лобачевского утром, 7 декабря, на проезжую часть рухнула световая опора. Об этом НГС сообщил местный житель Владимир. Мужчина рассказал, что автомобили объезжаю препятствие по пешеходной дорожке.
— На улице Лобачевского на дороге световая опора лежит. Перекрыли дорогу. Все объезжают по пешеходной дорожке. Опора лежит прямо на дороге. Провода висят над землей, — сообщил читатель.
На месте, отметил Владимир, никого нет. Висит одна ленточка.
Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ Новосибирска по поводу происшествия. Пока информацию в ведомстве не прокомментировали.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на Выборной повалился столб. Там обралась двухкилометровая пробка.