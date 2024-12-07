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Происшествия «Провода висят»: на Лобачевского в Новосибирске на дорогу рухнул столб — машины объезжают его по тротуару

«Провода висят»: на Лобачевского в Новосибирске на дорогу рухнул столб — машины объезжают его по тротуару

Пока на месте нет специалистов по устранению аварии

2 518
9 комментариев

Опора валяется на дороге

Источник:

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Лобачевского утром, 7 декабря, на проезжую часть рухнула световая опора. Об этом НГС сообщил местный житель Владимир. Мужчина рассказал, что автомобили объезжаю препятствие по пешеходной дорожке.

Водители объезжают препятствие по пешеходной зоне

Источник:

— На улице Лобачевского на дороге световая опора лежит. Перекрыли дорогу. Все объезжают по пешеходной дорожке. Опора лежит прямо на дороге. Провода висят над землей, — сообщил читатель.

На месте, отметил Владимир, никого нет. Висит одна ленточка.

В ГАИ уточняют информацию

Источник:

Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ Новосибирска по поводу происшествия. Пока информацию в ведомстве не прокомментировали.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на Выборной повалился столб. Там обралась двухкилометровая пробка.

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Комментарии
9
Гость
54 минуты
То трубы гнилые, то теперь столбы валяться. Нет хозяина в городе ....
Гость
48 минут
А чего столб рухнул? Сам или уронили? Какой-нибудь горе-водила впечатался? Улыбнул водитель красной пыпырки - вообще не водила, руль не в ту сторону крутит.
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