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Происшествия «Лоб в лоб»: под Новосибирском стакнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107 — есть пострадавший

«Лоб в лоб»: под Новосибирском стакнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107 — есть пострадавший

Под Новосибирском в лобовом столкновении пострадал молодой водитель без прав

1 877
5 комментариев

В аварии пострадал водитель без прав

Источник:

На трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black. Пока неизвестно, есть ли в этой аварии пострадавшие. Подробности НГС сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

Другие водители остановились у обочины

Источник:

— У посёлка Сосновка рядом с Пашино, лоб в лоб столкнулись водители седанов Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. Информации о пострадавших пока нет, — сообщили в телеграм-канале очевидцы.

Судя по видео, на обочине собралась колонна из автомобилей. Также на месте работают сотрудники ГАИ. Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве сообщили, что все произошло на автодороге «Пашино — Сосновка» в 7:40.

— Водитель 1981 года рождения за рулем «Шевроле Кобальт» двигался по автодороге «Пашино — Сосновка». По предварительной информации, в пути следования при обгоне он столкнулся со встречным «ВАЗ-2107», которым управлял водитель 2006 года рождения без прав, — сообщили в областном ГАИ.

В результате аварии пострадал водитель «ВАЗ-2107», характер его травм уточняют. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец на Lada сбил женщину на Авиастроителей. Женщина погибла на месте ДТП.

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Комментарии
5
Татьяна 53
22 минуты
Опять национальные диаспоры, потом будут осуждать министров, которые сидят не там.
Гость
27 минут
Автомобили "стакнулись" ? Что с ними случилось?
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