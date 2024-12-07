«Лоб в лоб»: под Новосибирском стакнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107 — есть пострадавший

В аварии пострадал водитель без прав Источник: АСТ-54/ t.me











На трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. Об этом сообщили в телеграм-канале АСТ-54 Black. Пока неизвестно, есть ли в этой аварии пострадавшие. Подробности НГС сообщили в ГАИ по Новосибирской области.

Другие водители остановились у обочины Источник: АСТ-54/ t.me

— У посёлка Сосновка рядом с Пашино, лоб в лоб столкнулись водители седанов Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107. Информации о пострадавших пока нет, — сообщили в телеграм-канале очевидцы.

Судя по видео, на обочине собралась колонна из автомобилей. Также на месте работают сотрудники ГАИ. Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве сообщили, что все произошло на автодороге «Пашино — Сосновка» в 7:40.

— Водитель 1981 года рождения за рулем «Шевроле Кобальт» двигался по автодороге «Пашино — Сосновка». По предварительной информации, в пути следования при обгоне он столкнулся со встречным «ВАЗ-2107», которым управлял водитель 2006 года рождения без прав, — сообщили в областном ГАИ.

В результате аварии пострадал водитель «ВАЗ-2107», характер его травм уточняют. Информации о пострадавших не поступало.