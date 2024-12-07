Колото-резаные раны и выбитые зубы. Что известно о поножовщине в краснодарской школе

ЧП случилось в школе № 94-ф в поселке Российском Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю











Вечером 6 декабря в краснодарской школе подросток набросился с ножом на своих сверстников. По предварительным данным, пострадало пятеро мальчиков. Состояние двоих оценивают как средней степени тяжести.

Собрали всё, что известно о ЧП.

Что случилось?

Версии произошедшего разнятся. Как сообщает телеграм-канал Baza, причиной драки стала музыка. Один из школьников громко слушал рэп, что не понравилось второму ученику. Он попросил сделать потише, поскольку в треке было слишком много мата. Словесная перепалка перетекла в драку, которая закончилась поножовщиной.

Момент драки попал на камеры Источник: KubMash / T.me

Наши коллеги из 93.RU рассказывают другую версию: конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.

— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — выяснил корреспондент 93.RU на месте событий.

Видео из учебного заведения Источник: 93.RU

По данным властей города, в результате драки у 13-летнего школьника ранения в области груди, живота и левого бедра. 14-летнему сломали нос и выбили зуб. У 15-летнего — колото-резаные раны ноги. Всех троих доставили в больницы. Еще двое человек получили «легкие травмы».

На место сразу же приехали сотрудники полиции, скорой и силовики. Известно, что семьи пострадавших на профилактическом учете не состоят.

Около школы стоят машины Росгвардии Источник: Максим Дмитриев / 93.RU











Нападавшего задержали на месте происшествия, с ним работают полицейские.

Что говорят родители?

По предварительным данным, ученику, который достал нож, 15 лет. Как он пронес оружие в школу, непонятно. Родители школьников рассказывают, что на входе в школу стоит металлоискатель, но никто не обращает внимания на писк из-за большого количества личных вещей.

— Дочь на уроке, их не отпустили домой! Закрыли в классе, учитель ушел и дал контрольную писать. Не можем дочь забрать домой.

— Подтверждаем, сын был в это время в школе. Рамки, говорит, для красоты стоят.

— Дети проходят через металлоискатели на входе, но, так как у всех ключи, телефоны и прочее, на это не обращают внимания.

По словам родителей пострадавших, зачинщиками драки могли быть представители одной из национальных диаспор. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Что говорят сами школьники?

Мать пострадавшего мальчика рассказала 93.RU другую версию событий — уже третью. Ее сын, который получил ножевое ранение в живот, рассказал, что четверо восьмиклассников на перемене обманывали младших. Другие школьники заступились, началась драка.

— Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». И друг сына сказал: «Где хотим, там и ходим», — передает слова своего ребенка Екатерина.

Мальчик получил ранение живота Источник: 93.RU











Телеграм-канал SHOT, ссылаясь на одноклассницу нападавшего, сообщает, что школьник всегда носил с собой нож.

— Ему разрешал это делать отец «в целях самозащиты». Сам [отец] также заявил, что не видит в произошедшем ничего страшного и считает, что сын в целом поступил правильно, — пишет SHOT.

После драки с поножовщиной в краевом следкоме возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 «Хулиганство» и части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Следствием также будет дана оценка действиям (или бездействию) должностных лиц учебного заведения.

Ситуацию также прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

— Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно, — написал губернатор.