«В качестве воспитательных мер»: отчим объяснил, зачем изуродовал лицо мальчику из Кузбасса

Ребенку могут помочь с восстановлением лица в Москве Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Находящийся под следствием по делу об истязании пасынка житель Прокопьевска отказался сотрудничать со следствием. Тем не менее он объяснил, для чего изуродовал мальчику лицо, сообщил NGS42.RU в пятницу, 6 декабря, источник в правоохранительных органах города.

По словам собеседника издания, мужчина воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отказался давать показания, чем осложнил работу следствию. Но на вопрос, для чего он уродовал лицо мальчика, обвиняемый ответил, что всё, что он с ним делал, было «в качестве воспитательных мер».

Пока доподлинно неизвестно, как появились шрамы на лице мальчика: из-за побоев или ножевых ранений. Следствие назначило ряд экспертиз для выяснения характера травм.

Также собеседник NGS42.RU рассказал, что мать мальчика в последнее время перестала заниматься воспитанием не только сына, но и двух других детей: брата и сестры.

— В какой-то момент она отстранилась от воспитания, ухода, проявления заботы и любви к детям, что причиняло им дополнительные страдания, — сказал источник.

Еще один источник в правоохранительных органах Прокопьевска рассказал, что со стороны защиты отчима и матери пока не было просьб об изменении меры пресечения. Пока они оба остаются в СИЗО как минимум до конца января 2025 года.

Мальчик уже больше недели находится в кемеровской больнице, не исключено, что восстанавливать внешность ему будут московские пластические хирурги.

Известный врач Руслан Меллин на основе фотографий ребенка в беседе с корреспондентом NGS42.RU предположил, что лицо мальчику резали, причем делали это несколько раз. По словам губернатора Ильи Середюка, врачи впервые столкнулись с таким жестоким обращением с ребенком.