Два стаффа напали на красноярскую школьницу и разорвали йорка, с которым она гуляла

Девочка сильно напугалась Источник: читатель NGS24.RU











Два стаффа напали на 14-летнюю девочку и загрызли йорка, с которым она гуляла. Все произошло вечером 5 декабря во дворе жилого дома в Красноярске.

Источник: читатель NGS24.RU

Как рассказала читательница NGS24.RU, ее племянница вышла выгуливать йорка, когда встретила соседа с двумя стаффами. Парень выгуливал собак без намордников и на длинном поводке. Он не смог их удержать, и они накинулись на девочку.

В чате соседей жители рассказывают, что проблемы с собаками возникают уже не в первый раз — животные часто пугают прохожих. Также хозяева не убирают за своими животными, пожаловались соседи.

После нападения родители девочки вызвали полицейских. В МВД пояснили, что заявление им действительно поступало. Сейчас полицейские проводят проверку.