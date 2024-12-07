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Происшествия Два стаффа напали на красноярскую школьницу и разорвали йорка, с которым она гуляла

Два стаффа напали на красноярскую школьницу и разорвали йорка, с которым она гуляла

Сосед выгуливал собак без намордников и на длинном поводке

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Девочка сильно напугалась

Источник:

Два стаффа напали на 14-летнюю девочку и загрызли йорка, с которым она гуляла. Все произошло вечером 5 декабря во дворе жилого дома в Красноярске.

Источник:

Как рассказала читательница NGS24.RU, ее племянница вышла выгуливать йорка, когда встретила соседа с двумя стаффами. Парень выгуливал собак без намордников и на длинном поводке. Он не смог их удержать, и они накинулись на девочку.

В чате соседей жители рассказывают, что проблемы с собаками возникают уже не в первый раз — животные часто пугают прохожих. Также хозяева не убирают за своими животными, пожаловались соседи.

После нападения родители девочки вызвали полицейских. В МВД пояснили, что заявление им действительно поступало. Сейчас полицейские проводят проверку.

Ранее стая бродячих собак напала на омскую школьницу. Девочка получила травмы ног.

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