«Гасить при первом появлении»: ученики красноярской школы № 159 создали телеграм-канал с ориентировками по травле

Красноярские школьники создали телеграм-канал с ориентировками по травле Источник: Павел Пугачев / vk.com/pavel_pug_official











В красноярской школе № 159 дети курят и продают электронные сигареты прямо в учебном заведении, а также массово травят других школьников. Об этом рассказал директор Межрегионального центра по делам детей Павел Пугачёв в своих социальных сетях.

— Как пишут родители, они обращались в администрацию школы. Но там им ответили, что родители перекладывают ответственность за поведение своих детей на образовательное учреждение и пригрозили привлечением к ответственности, — пишет Пугачёв.

По заявлению пресс-службы центра, к ним обратились еще месяц назад: тогда тревогу забили не родители, а один из учеников, который побоялся, что ситуация коснется и его.

Ученик рассказал о существовании телеграм-канала, к которому удалось получить доступ сотрудникам центра. Там они увидели фото детей, которых нужно «гасить при первом появлении».

Сотрудники «Межрегионального центра по делам детей» обратились в полицию, министерство образования и прокуратуру Красноярского края.

В министерстве образования им заявили, что у них не получилось получить доступ к телеграм-каналу. Сотрудники центра наблюдают за происходящим в этом сообществе весь месяц. Никаких изменений не заметили, утверждают в организации.

Также в центре рассказали, что они обратились полицию и в Роскомнадзор, чтобы телеграм-канал заблокировали. Пока этого не случилось. Но теперь он имеет закрытый доступ и перейти в него можно только по пригласительной ссылке.

— Официальным сообществом учебного заведения является госпаблик школы во «ВКонтакте», своего телеграм-канала у школы нет. Кроме того, ранее администрация учебного заведения обращалась в полицию и Роскомнадзор с просьбой закрыть телеграм-канал, о котором сообщают СМИ. Администрацией школы и педагогами регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья обучающихся и культуры поведения в учебном заведении, — пояснили NGS24.RU в региональном управлении образования.

В полиции Красноярска заявили, что проверка все еще проводится.