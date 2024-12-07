НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, снег

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 760мм 90%
Подробнее
0 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хищения подрядчика «Спортивной»
Кино про другое детство
Жильё в лизинг
Копим на будущее
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Происшествия «Гасить при первом появлении»: ученики красноярской школы № 159 создали телеграм-канал с ориентировками по травле

«Гасить при первом появлении»: ученики красноярской школы № 159 создали телеграм-канал с ориентировками по травле

После огласки сообщество сделали закрытым

255
Написать комментарий

Красноярские школьники создали телеграм-канал с ориентировками по травле

Источник:

В красноярской школе № 159 дети курят и продают электронные сигареты прямо в учебном заведении, а также массово травят других школьников. Об этом рассказал директор Межрегионального центра по делам детей Павел Пугачёв в своих социальных сетях.

— Как пишут родители, они обращались в администрацию школы. Но там им ответили, что родители перекладывают ответственность за поведение своих детей на образовательное учреждение и пригрозили привлечением к ответственности, — пишет Пугачёв.

По заявлению пресс-службы центра, к ним обратились еще месяц назад: тогда тревогу забили не родители, а один из учеников, который побоялся, что ситуация коснется и его.

Ученик рассказал о существовании телеграм-канала, к которому удалось получить доступ сотрудникам центра. Там они увидели фото детей, которых нужно «гасить при первом появлении».

Сотрудники «Межрегионального центра по делам детей» обратились в полицию, министерство образования и прокуратуру Красноярского края.

В министерстве образования им заявили, что у них не получилось получить доступ к телеграм-каналу. Сотрудники центра наблюдают за происходящим в этом сообществе весь месяц. Никаких изменений не заметили, утверждают в организации.

Также в центре рассказали, что они обратились полицию и в Роскомнадзор, чтобы телеграм-канал заблокировали. Пока этого не случилось. Но теперь он имеет закрытый доступ и перейти в него можно только по пригласительной ссылке.

— Официальным сообществом учебного заведения является госпаблик школы во «ВКонтакте», своего телеграм-канала у школы нет. Кроме того, ранее администрация учебного заведения обращалась в полицию и Роскомнадзор с просьбой закрыть телеграм-канал, о котором сообщают СМИ. Администрацией школы и педагогами регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья обучающихся и культуры поведения в учебном заведении, — пояснили NGS24.RU в региональном управлении образования.

В полиции Красноярска заявили, что проверка все еще проводится.

В селе Толмачево и поселке Пригородный Простор под Новосибирском третий год разворачивается соседский конфликт, который сложно описать однозначно. Большая часть жителей уверяют: их повседневную жизнь превратили в ад дети-беспредельщики. Двое братьев 11 и 13 лет нападают на сверстников, дерутся и воруют. В ответ мама мальчиков говорит: жалобщики преувеличили ситуацию ровно вдвое, ее семья давно стала жертвой травли со стороны «добродетельных» соседей. НГС выслушал обе стороны конфликта.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

ПО ТЕМЕ
Красноярск Школа Травля Ученики Министерство образования
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
«Мужчина взял за грудь»: откровения омской официантки о домогательствах и странных гостях
Анонимное мнение
Мнение
«Градостроительная политика стала откровенно бессовестной»: Михаил Рязанцев — о том, во что КРТ превращает Новосибирск
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Светлана ,59

Gen,34

Светлана,38

Андрей,37

Сергей,33

Юличка,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление