«Подставил зад»: внедорожник влетел в попутный Suzuki на Станционной. Кто виноват в аварии на самом деле

Suzuki отделался подбитым задом, Mitsubishi забрал эвакуатор Источник: АСТ-54, vk.com











Чаще всего, если в потоке одна попутка догоняет и таранит другую, неправ именно тот, кто сзади. Но бывают нюансы — и речь даже не о случаях автоподстав, когда опытный водитель нарочно подставляет машину с дорогими запчастями под удар, а просто ведет себя в потоке слишком вольно. Именно такая неоднозначная авария произошла на Станционной: внедорожник Mitsubishi догнал неожиданно свернувший в его полосу хэтчбэк Suzuki. Чтобы понять, учтут ли при разборе ДТП маневр водителя впереди, НГС посмотрел запись аварии вместе с адвокатом Марией Соловьевой.

Суббота, 30 ноября, улица Станционная. Несмотря на выходной день, машин на улице немало, и даже на короткой 9-секундной записи можно увидеть: Mitsubishi Outlander в правой полосе движется значительно быстрее потока. На его беду, в какой-то момент ехавший впереди и слева от него Suzuki перестраивается в крайнюю правую полосу. Затормозить внедорожник не успевает.

Источник: АСТ-54, vk.com

Ситуация кажется однозначной: водитель Mitsubishi был сзади, а значит, оберегать задние части других участников движения — его святая обязанность. Но подписчики паблика АСТ-54 во ВКонтакте, опубликовавшего запись момента ДТП, обратили внимание на поведение водителя Suzuki: слишком уж быстро, по мнению комментаторов, он сменил полосу.

— Это он хорошо перестроился на другую полосу, подставив зад, — оценил поведение водителя Suzuki Дмитрий П.

— Красиво. Автоподставщики, учитесь, — согласился с ним Сергей С.

— Надеюсь, видео-то дали водителю Outlander, а то запросто оформят дистанцию, — забеспокоился о судьбе водителя внедорожника Александр В.

— Превышение скорости — причина ДТП, — не согласился с ним (и комментаторами выше) пользователь под ником Брундуляк Иванович.

Судя по небольшому количеству лайков под его сообщением, любителей погонять быстрее потока среди комментаторов нашлось куда больше, чем любителей скоростного перестроения.

— Один гнал, другой вилял. Пострадали оба, — озвучил третью версию Сергей Ш.

— Тот, что вилял, не должен учитывать, что кто-то летит со значительным превышением, да он и не может, — снова возразил Брундуляк Иванович.

Чтобы понять, действительно ли эта авария — не то, чем кажется, НГС посмотрел видеозапись с автоюристом, адвокатом Марией Соловьевой. По ее словам, подписчики сообщества, как часто с ними случается, перемудрили, запись момента аварии водителя не спасет, скорее наоборот:

— Судя по видео, перестроение было закончено, Suzuki занял полосу. Для водителя Mitsubishi водитель Suzuki был в зоне видимости, но скорость он почему-то не снизил, — отметила она, — согласно пункту 10.1 ПДД, водитель должен вести автомобиль со скоростью, позволяющей контролировать движение и, в том числе, своевременно избежать столкновения.

Штрафа за нарушения этого пункта ПДД КоАП РФ не предусматривает. Но убытки взыщут именно с владельца внедорожника.