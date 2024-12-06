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Происшествия подробности Драка в школе на Кубани, где подросток бросился с ножом на сверстников, попала на видео

Драка в школе на Кубани, где подросток бросился с ножом на сверстников, попала на видео

Рассказываем версии произошедшего

234
2 комментария

Драка, с которой начался конфликт

Источник:

Конфликт, вспыхнувший в краснодарской школе, попал на видео.

Как сообщает телеграм-канал Baza, причиной драки стала музыка. Один из школьников громко слушал рэп, что не понравилось второму ученику. Он попросил сделать потише, поскольку в треке было слишком много мата. Словесная перепалка перетекла в драку, которая закончилась поножовщиной.

Портал 93.RU рассказывает другую версию — конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.

— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — передает корреспондент 93.RU с места событий.

Пострадали пять подростков от 13 до 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Состояние двоих оценивают как средней степени тяжести, у троих — легкие травмы.

Нападавший школьник задержан. По предварительным данным, ему 15 лет.

Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

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Краснодар Поножовщина Конфликт Драка Нож Школьники
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Комментарии
2
Гость
6 минут
Нормальная клоака такая. Как прям самый стремный кабак, а не школа
Гость
5 минут
Почему всегда игнорируете хорошие новости, но зато любой негатив или "успехи" врагов тут же вбрасываете с подозрительным наслаждением ? Здесь что, и правда отрабатывают $$$ плохо-скрываемые ino-агенты? 🤔
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