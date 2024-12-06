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Происшествия «От удара отлетела в сторону»: новосибирец на Lada сбил женщину на Авиастроителей — кадры с места аварии

«От удара отлетела в сторону»: новосибирец на Lada сбил женщину на Авиастроителей — кадры с места аварии

Женщина погибла на месте ДТП

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21 комментарий

За рулем был 19-летний мужчина

Источник:

В Новосибирске вечером произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла в Дзержинском районе на улице Авиастроителей.

— 19-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Авиастроителей. У дома № 8 мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.

Женщину пытались реанимировать

Источник:

Как сообщили очевидцы, от удара сибирячку отбросило в сторону, водитель на Lada вылетел на газон.

В результате аварии погибла женщина, на вид ей 35 лет. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего. Сибиряк умер до приезда скорой.

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Смертельная авария ДТП Новосибирск
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Комментарии
22
Мрр
14 минут
Вот и видео выложили в другом паблике. Женщина почти перешла, машина стояла ее пропускала, а этот имбецил несся по правому ряду, не обратив внимания на стоящую машину и знак перехода. Его не было видно, он реально летел.
Мрр
37 минут
Пешеходный переход прекрасно освещен, видимость отличная. Почему женщина пошла, не убедившись, что ее пропускают и второй вопрос: куда летел малолетний гонщик? Ведь оба участника прекрасно видели друг друга, как так то получилось?
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