«От удара отлетела в сторону»: новосибирец на Lada сбил женщину на Авиастроителей — кадры с места аварии

В Новосибирске вечером произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской ГАИ, авария произошла в Дзержинском районе на улице Авиастроителей.
— 19-летний водитель за рулем Lada Priora ехал по улице Авиастроителей. У дома № 8 мужчина сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в инспекции.
Как сообщили очевидцы, от удара сибирячку отбросило в сторону, водитель на Lada вылетел на газон.
В результате аварии погибла женщина, на вид ей 35 лет. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области КАМАЗ сбил рабочего. Сибиряк умер до приезда скорой.