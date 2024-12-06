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Происшествия Под Новосибирском полицейские устроили погоню за мотоциклистом — за рулем оказался 16-летний парень

Под Новосибирском полицейские устроили погоню за мотоциклистом — за рулем оказался 16-летний парень

В отношении юноши возбудили несколько административных дел

1 247
17 комментариев

Мотоцикл забрали на штрафстоянку

Источник:

В Бердске днем 6 декабря сотрудники ГАИ устроили погоню за мотоциклистом, который гонял без номеров.

— Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Позже мотоциклиста поймали в одном из гаражных комплексов Бердска, — пояснили в инспекции.

Источник:

Как сообщили в ГАИ, за рулем мотоцикла «Урал» был 16-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. В отношении подростка возбудили несколько административных дел, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

Ранее в Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялось более восьми машин.

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Погоня ГАИ Мотоциклист Новосибирск Бердск
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Комментарии
17
Zemb
55 минут
в мотоциклетные войска.
Алле гараж
51 минута
У нас ткт таких полно.
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