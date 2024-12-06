Под Новосибирском полицейские устроили погоню за мотоциклистом — за рулем оказался 16-летний парень

Мотоцикл забрали на штрафстоянку Источник: ГАИ по НСО











В Бердске днем 6 декабря сотрудники ГАИ устроили погоню за мотоциклистом, который гонял без номеров.

— Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Позже мотоциклиста поймали в одном из гаражных комплексов Бердска, — пояснили в инспекции.

Источник: ГАИ по НСО

Как сообщили в ГАИ, за рулем мотоцикла «Урал» был 16-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. В отношении подростка возбудили несколько административных дел, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.