Под Новосибирском полицейские устроили погоню за мотоциклистом — за рулем оказался 16-летний парень

В Бердске днем 6 декабря сотрудники ГАИ устроили погоню за мотоциклистом, который гонял без номеров.
— Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, увеличивая скорость. Позже мотоциклиста поймали в одном из гаражных комплексов Бердска, — пояснили в инспекции.
Как сообщили в ГАИ, за рулем мотоцикла «Урал» был 16-летний юноша, у которого нет водительского удостоверения. В отношении подростка возбудили несколько административных дел, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.
Ранее в Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялось более восьми машин.