Новосибирец поругался с незнакомцем и отобрал его машину — видео задержания угонщика

Уличный конфликт в Новосибирске завершился угоном автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции смогли настигнуть угонщика и вернуть машину законному владельцу.
Оказалось, что ночью 4 декабря улице Фадеева около одного из домов произошел конфликт между двумя мужчинами. Ранее знакомы они не были. В итоге 25-летний новосибирец изловчился и завладел машиной своего оппонента. Потерпевший обратился в полицию.
Видео поимки угонщика у дома на улице Гурьевской опубликовало ГУ МВД России по Новосибирской области. На кадрах видно, как сотрудники экипажа ДПС догнали автомобиль Toyota Corolla и окружили угонщика.
Угонщик не был ранее судим, а теперь в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчина дал подписку о невыезде.
1 декабря в Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялись более восьми машин.