Новосибирец поругался с незнакомцем и отобрал его машину — видео задержания угонщика

Операция «Перехват» завершилась успешно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уличный конфликт в Новосибирске завершился угоном автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции смогли настигнуть угонщика и вернуть машину законному владельцу.

Оказалось, что ночью 4 декабря улице Фадеева около одного из домов произошел конфликт между двумя мужчинами. Ранее знакомы они не были. В итоге 25-летний новосибирец изловчился и завладел машиной своего оппонента. Потерпевший обратился в полицию.

Видео поимки угонщика у дома на улице Гурьевской опубликовало ГУ МВД России по Новосибирской области. На кадрах видно, как сотрудники экипажа ДПС догнали автомобиль Toyota Corolla и окружили угонщика.

Сотрудники полиции настигли угонщика Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Угонщик не был ранее судим, а теперь в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчина дал подписку о невыезде.