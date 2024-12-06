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Происшествия Новосибирец поругался с незнакомцем и отобрал его машину — видео задержания угонщика

Новосибирец поругался с незнакомцем и отобрал его машину — видео задержания угонщика

Инцидент произошел на улице Гурьевской

635
4 комментария

Операция «Перехват» завершилась успешно

Источник:

Уличный конфликт в Новосибирске завершился угоном автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции смогли настигнуть угонщика и вернуть машину законному владельцу.

Оказалось, что ночью 4 декабря улице Фадеева около одного из домов произошел конфликт между двумя мужчинами. Ранее знакомы они не были. В итоге 25-летний новосибирец изловчился и завладел машиной своего оппонента. Потерпевший обратился в полицию.

Видео поимки угонщика у дома на улице Гурьевской опубликовало ГУ МВД России по Новосибирской области. На кадрах видно, как сотрудники экипажа ДПС догнали автомобиль Toyota Corolla и окружили угонщика.

Сотрудники полиции настигли угонщика

Источник:

Угонщик не был ранее судим, а теперь в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Мужчина дал подписку о невыезде.

1 декабря в Новосибирске сотрудники ГАИ поймали гонщика напротив дома на улице Котовского, 47. По словам очевидцев, за автомобилистом гонялись более восьми машин.

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Комментарии
4
fin
6 минут
А не нужно ссориться с новосибирцами! А сибиряк, тот вообще и задавить может.
kolhoznik
5 минут
что они такое курят?? что такие корки мочат
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