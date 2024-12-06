Сибиряк погиб на месторождении — на него упало полтонны металла

Не было системы крепления Источник: Гострудинспекция в Красноярском крае / Telegram











В Красноярском крае погиб рабочий на одном из месторождений. Об этом сообщили в трудинспекции. Погибший мужчина трудился в ООО «МонтажСервис».

Бригада рабочих демонтировала балкон буровой вышки. Один из работников залез внутрь балкона и стал демонтировать страховочные тросы. В этот момент на него упала металлическая гребенка весом более 500 кг. Человек оказался зажат между гребенкой и перилами балкона платформы.

Комиссия по расследованию несчастного случая установила его причины — несовершенство технологического процесса, в том числе, отсутствие системы крепления гребенки для предотвращения произвольного падения. Рассматривается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности.