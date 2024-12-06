«Крем подорожал на 1000 рублей»: сибирячка заказала косметику со скидкой, но осталась без покупок

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Юрист объяснил, что можно сделать в такой ситуации

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Рекламная акция от магазина вызвала волну возмущений среди покупателей

Источник:

Жительница Новосибирска Алина сделала заказ в магазине «Лэтуаль» во время акции к «черной пятнице». Покупателям начислили 10 000 бонусов, которыми можно оплатить 50% покупки. Но в итоге девушка осталась без своего заказа.

«Людей жалко»

— Я узнала про акцию от коллег и решила закупиться. Оформила заказ — это было 25 ноября, в личном кабинете отобразилась дата сбора и выдачи товара — 26 ноября. Деньги с меня списали сразу, но платеж долго не проходил, статус заказа не менялся, я позвонила на горячую линию, где сказали ждать, так как много заявок, — рассказывает Алина.

Статус заказа сменился на «оформлен» спустя три часа. В назначенный день девушка пришла за заказом, но ей ничего не выдали, сообщив, что нужно ждать статуса «готов к выдаче».

— Я решила зайти в группу магазина в VK и ужаснулась: под постом про бонусные баллы развернулось почти 6 тысяч комментариев, писали клиенты со всей страны, — продолжает рассказывать Алина.

Оказалось, что и другие пользователи, по их словам, столкнулось с проблемами как при оформлении, так и при выдаче заказе. У некоторых он автоматически отменялся.

Люди не могут получить внятный ответ, что с их заказом

Источник:

— Свой заказ я не получила. Мне прислали сообщение, что он отменен из-за того, что товара нет в наличии. Я проверила по каталогу — они есть, но цены повысилась. К примеру, BB-крем, который я хотела купить, подорожал сразу на 1000 рублей, — жалуется Алина.

Деньги ей пообещали вернуть на карту в течение трех рабочих дней — зачислили за сутки.

— В приложении 90% продукции нет в наличии, а если приходишь в магазин, на кассе висит объявление о переоценке товара. Людей жалко, кто-то ведь рассчитывался подарочным виртуальным сертификатом, как им деньги возвращать? — рассуждает Алина.

На официальном сайте магазина во вкладке «Связаться с нами» опубликовано обращение к покупателям с просьбой проявить терпение и понимание.

Вот такой текст опубликован на сайте магазина

Источник:

Корреспондент НГС направил запрос в «Лэтуаль» с просьбой прокомментировать ситуацию, к моменту публикации ответ все еще не поступил.

Мнение юриста

Приложение сообщает, что продукции нет в наличии, но она есть в магазинах по другой цене

Источник:

Новосибирский юрист Константин Зиновьев объясняет, что в данном случае имеет место нарушение прав потребителя.

— Пострадавшим необходимо составить и направить продавцу претензию, где указать все обстоятельства, и то, что требуете: товар или деньги. Также желательно запастись и доказательствами покупки: это соответствующие скриншоты из вашего личного кабинета, свидетельствующие о приобретении товара и потраченных бонусах, электронный чек (который должен был вам прийти после оплаты товара), банковские документы из вашего банка об оплате, — говорит эксперт.

По словам юриста, подача претензии по закону не является обязательной, но если её подать и не получить удовлетворения требований, то в судебном порядке можно взыскать в свою пользу дополнительный штраф в размере 50% от присуждённых сумм.

— Если вы так ничего и не получили, то можете обращаться в суд, как по месту нахождения продавца, так и по своему месту жительства. От уплаты госпошлины потребитель освобождён. Можно требовать назад уплаченные в качестве предоплаты деньги, пени в размере 0,5% от стоимости товара (но не более размера предоплаты), компенсацию морального вреда и вышеуказанный штраф в размере 50%, — говорит Константин Зиновьев.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы неделями ждут свои заказы с Ozon — почему сроки доставки постоянно переносят.

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