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Происшествия «Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

«Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

К поиску сибиряка подключились волонтеры

1 072
11 комментариев

Парень пропал сегодня

Источник:

В Бердске пропал 18-летний Андрей Гофман. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», сегодня, 5 декабря, он ушел в неизвестном направлении.

Приметы Андрея: рост — 179 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые ниже плеч, глаза карие.

В день пропажи предположительно был одет в серо-черную длинную куртку с капюшоном, черные сапоги.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.

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Комментарии
11
Гость
35 минут
Может в парикмахерскую пошёл...
Гость
39 минут
Найдись парень живым и здоровым 🙏🏽
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