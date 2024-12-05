«Ушел в неизвестном направлении»: под Новосибирском пропал 18-летний юноша

В Бердске пропал 18-летний Андрей Гофман. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», сегодня, 5 декабря, он ушел в неизвестном направлении.
Приметы Андрея: рост — 179 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые ниже плеч, глаза карие.
В день пропажи предположительно был одет в серо-черную длинную куртку с капюшоном, черные сапоги.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.
Ранее спасатели нашли тело пропавшего Игоря Никитина. Мужчина пропал 28 июля.