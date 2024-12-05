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Происшествия «Драка завязалась прямо на льду»: в Новосибирске подросток устроил мордобой с охранником катка — видео

«Драка завязалась прямо на льду»: в Новосибирске подросток устроил мордобой с охранником катка — видео

Инцидент произошел на катке «Лидер-Лэнд»

1 266
12 комментариев

Юноше запретили вход на каток

Источник:

В Новосибирске на катке «Лидер-Лэнд» произошла драка между подростком и охранником. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

— Мужик докопался до парня за то, что его друзья прыгали в снег на катке «Лидер-Лэнд». Из-за этого завязалась драка прямо на льду, — говорится в посте.

Источник:

Как сообщил НГС администратор катка, драка между охранником и посетителем произошла вечером 4 декабря. По словам сотрудника, молодой человек проявлял агрессию на катке, когда его попытались вывести с катка, произошел этот инцидент.

— Да, действительно, была потасовка. Молодой человек задирался и нецензурно выражался. Со стороны наших сотрудников ему были сделаны замечания, но он лишь проявлял агрессию. Сейчас этому молодому человеку запрещен вход на каток, — пояснил администратор катка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске подростки жестоко избили своего сверстника. Инцидент попал на видео.

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Комментарии
14
Гость
30 минут
Не охранник это а Дворник, рядом Лопата Лежит и куртка синяя...
Домовёнок Кузя
8 минут
Так, а чего хотеть от молодёжи, которая "воспитывается" в хамской манере, и котором все всё должны и обязаны. Недавно был случай. Стою в аптеке в очереди, подходит моя (очередь), и тут влетает деваха лет 20 с телефоном у уха, смеясь с кем-то. И просто лезет в окошко что-то купить. Сказал, что здесь очередь. Ответ: ну и что? мне надо! При всей очереди послал её на великом и могучем. И после этого она поплелась в конец, как все. Так что с ними только так, если не понимают. Наверняка, охранник нарвался на такого же "все должны и обязаны".
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