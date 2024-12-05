«Драка завязалась прямо на льду»: в Новосибирске подросток устроил мордобой с охранником катка — видео

Юноше запретили вход на каток Источник: телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»











В Новосибирске на катке «Лидер-Лэнд» произошла драка между подростком и охранником. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск».

— Мужик докопался до парня за то, что его друзья прыгали в снег на катке «Лидер-Лэнд». Из-за этого завязалась драка прямо на льду, — говорится в посте.

Источник: телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»

Как сообщил НГС администратор катка, драка между охранником и посетителем произошла вечером 4 декабря. По словам сотрудника, молодой человек проявлял агрессию на катке, когда его попытались вывести с катка, произошел этот инцидент.

— Да, действительно, была потасовка. Молодой человек задирался и нецензурно выражался. Со стороны наших сотрудников ему были сделаны замечания, но он лишь проявлял агрессию. Сейчас этому молодому человеку запрещен вход на каток, — пояснил администратор катка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.