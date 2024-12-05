Появилось видео наезда Skoda на новосибирцев — людей впечатало в перила

ДТП произошло в 12:10 возле ТЦ «Роща» Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску











Появилось видео ДТП возле торгового центра «Роща» в Новосибирске, где водитель Skoda впечатал мужчину и женщину в перила.

По данным городской Госавтоинспекции, которая и опубликовала видеозапись, авария произошла 5 декабря примерно в 12:10.

Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Водитель, паркуя свой автомобиль напротив дома на проспекте Дзержинского, 2/2 не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару, а также совершил столкновение с припаркованным автомобилем Nissan Bluebird, — говорится в сообщении ГАИ.

На кадрах видно, что водитель действительно аккуратно заезжал на парковку, но в какой-то момент резко поехал вперед. Очевидцы предположили, что сибиряк перепутал передачи.

Пострадавшим мужчине и женщине вызвали скорую помощь. Сотрудники ГАИ сейчас устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.