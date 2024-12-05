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Происшествия подробности Появилось видео наезда Skoda на новосибирцев — людей впечатало в перила

Появилось видео наезда Skoda на новосибирцев — людей впечатало в перила

Возможно, водитель перепутал передачи

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21 комментарий

ДТП произошло в 12:10 возле ТЦ «Роща»

Источник:

Появилось видео ДТП возле торгового центра «Роща» в Новосибирске, где водитель Skoda впечатал мужчину и женщину в перила.

По данным городской Госавтоинспекции, которая и опубликовала видеозапись, авария произошла 5 декабря примерно в 12:10.

Источник:

— Водитель, паркуя свой автомобиль напротив дома на проспекте Дзержинского, 2/2 не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару, а также совершил столкновение с припаркованным автомобилем Nissan Bluebird, — говорится в сообщении ГАИ.

На кадрах видно, что водитель действительно аккуратно заезжал на парковку, но в какой-то момент резко поехал вперед. Очевидцы предположили, что сибиряк перепутал передачи.

Пострадавшим мужчине и женщине вызвали скорую помощь. Сотрудники ГАИ сейчас устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Если вам известны подробности этого происшествия, вы знакомы с пострадавшими или водителем, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, как «взбесившийся» трамвай снес автомобиль такси в Новосибирске.

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Комментарии
22
Гость
30 минут
какие "передачи" ?? слепые что ле.. ПЕДАЛИ она перепутала.. афтоледи поди.
274444392
8 минут
Всё идёт по плану!
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