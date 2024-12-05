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Происшествия «Перепутал передачи»: в Новосибирске водитель впечатал в перила людей возле торгового центра

«Перепутал передачи»: в Новосибирске водитель впечатал в перила людей возле торгового центра

Инцидент произошел возле торгового центра «Роща»

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31 комментарий

Пострадали мужчина и женщина — очевидцы вызвали им скорую

Источник:

В Новосибирске возле торгового центра «Роща» автомобилист на Skoda сбил людей, впечатав их в перилла. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Водитель «Шкоды» сбил людей на тротуаре у ТЦ «Роща», впечатав их в перила у супермаркета. Автор видео предположил, что водитель перепутал передачи и влетел в пешеходов, — говорится в сообщении канала.

В результате пострадали мужчина и женщина. Очевидцы вызвали на место карету скорой помощи.

НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как «взбесившийся» трамвай снес автомобиль такси в Новосибирске.

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Комментарии
35
Alx_nsk
53 минуты
путаешь педали? сдавай права и заново учиться!
Zemb
54 минуты
прав пожизненно лишать нужно... передачи он перепутал, а так обычно педаль в пол, до отсечки стартую...
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