«Перепутал передачи»: в Новосибирске водитель впечатал в перила людей возле торгового центра

Пострадали мужчина и женщина — очевидцы вызвали им скорую Источник: «АСТ-54 Black / Telegram











В Новосибирске возле торгового центра «Роща» автомобилист на Skoda сбил людей, впечатав их в перилла. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Водитель «Шкоды» сбил людей на тротуаре у ТЦ «Роща», впечатав их в перила у супермаркета. Автор видео предположил, что водитель перепутал передачи и влетел в пешеходов, — говорится в сообщении канала.

В результате пострадали мужчина и женщина. Очевидцы вызвали на место карету скорой помощи.

НГС запросил комментарий у городской Госавтоинспекции. После получения ответа материал будет дополнен.