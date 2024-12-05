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Происшествия Шмотки випов Гендиректора компании, строившей «Спортивную», задержали в итальянском пуховике премиального бренда — цена вас удивит

Гендиректора компании, строившей «Спортивную», задержали в итальянском пуховике премиального бренда — цена вас удивит

Новосибирские следователи подозревают Сергея Арапова в мошенничестве

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45 комментариев

На Сергея Арапова возбудили два уголовных дела

Источник:

Генерального директора компании «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова задержали в итальянском пуховике. Верхняя одежда от бренда класса люкс Parajumpers может стоить порядка 100 тысяч рублей.

На кадрах прокуратуры с задержанием Сергея Арапова попала эмблема бренда его пуховика. На одном из кадров на руке генерального директора «СпецТрансСтроя» красуется логотип итальянской компании Parajumpers (PJS).

На сайте ЦУМа пуховики стоят 72,6 тысячи рублей до 118 тысячи рублей. Найти именно такую же модель, как у Сергея Арапова не удалось, но очень похожий пуховик стоит 103,5 тысячи рублей.

Основали бренд относительно недавно — в 2005 году. Его назвали в честь 210-й американской спасательной эскадрильи, которая выполняла опасные миссии в труднодоступных местах планеты. Компания создает удобные и функциональные вещи, а модели называет в честь мест, где проходили спасательные операции.

— Они PJS — сокращение от PARAJUMPERS. Сильные и отважные, они лучше подготовлены, чем любой другой военный корпус, но самое главное, они используют свои навыки и методы для спасения жизней, — говорится на официальном сайте бренда.

Создавая свои модели, компания, в том числе, вдохновляется парашютистами. Именно поэтому на каждой вещи есть либо нашивка с девизом «Чтобы другие могли жить», либо желтый ремень в виде парашютного крючка (такой есть и на пуховике Сергея Арапова).

Желтый ремень, одна из особенностей итальянского бренда

Источник:

Сегодня стало известно, что в отношении генерального директора «СпецТрансСтроя» возбудили уголовные дела по статьям о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа (часть 1 статьи 201.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). «СпецтТрансСтой» известен тем, что был подрядчиком строительства станции метро «Спортивная».

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СпецТрансСтрой Пуховик Генеральный директор Уголовное дело
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Комментарии
46
Bream
16 минут
не так уж и много на самом деле
Татьяна 53
11 минут
Хороший пуховик.
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