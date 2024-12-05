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Происшествия В Новосибирске произошел пожар на улице Чехова — видео с языками пламени

В Новосибирске произошел пожар на улице Чехова — видео с языками пламени

Возгорание произошло примерно в 06:30

1 898
4 комментария

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС

Источник:

Сегодня утром, 5 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелась баня. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото и видео с пожаром в редакцию прислал читатель НГС. По его словам, возгорание произошло на улице Чехова примерно в 6:30 утра. На кадрах видно, что на месте работали несколько автомобилей МЧС.

Источник:

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что на улице Чехова загорелась баня из бруса.

— Площадь пожара 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС выехали туда в 06:37, в 06:41 прибыли на место. В 6:59 открытое горение было ликвидировано, — рассказали в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажке — пострадали два человека.

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Новосибирск Пожар Возгорание МЧС
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Комментарии
4
TheBestOfTheBestOfTheBest
48 минут
Место огонь! Особенно для застройщиков...
Дормидонт Евлампивич
55 минут
"Причина пожара устанавливается." Да в самом деле почему загорелась баня, а не колодец.
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