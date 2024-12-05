Тайна, которую хранит телефон. История гибели 35-летней женщины, которую якобы сжег ревнивый муж

Кристина и Александр Источник: Кристина Алмазова / Vk.com











Жительница поселка Кузино Свердловской области Кристина Алмазова погибла страшной смертью. Молодая женщина сгорела заживо. Все — и силовики, и местные жители — считали, что с ней таким ужасным способом расправился муж. Александра Алмазова арестовали сразу же, предъявив обвинение в убийстве, совершенном с особой жесткостью. По этой статье ему грозит вплоть до пожизненного заключения. И вдруг буквально на днях в деле появились новые обстоятельства, которые переворачивают обвинение.

Что все-таки случилось в ту ночь в доме? Об этом удалось узнать, когда через несколько месяцев вскрыли телефон обвиняемого. Мотивы ревности в этой трагической истории действительно сыграли свою нехорошую роль, но совсем по другому сценарию. Подробности — в материале журналиста E1.RU Елены Панкратьевой.

Перед трагедией

Прошлое у Александра не было идеально законопослушным, но все-таки никаким матерым уголовником-рецидивистом он не был. Вырос в хорошей благополучной рабочей семье, а в колонию попал один раз, еще подростком, в 1992 году, тогда ему было 17 лет. С компанией совершили кражу и грабеж — отобрали куртку у парня. Освободили по УДО за хорошее поведение.

Потом, повзрослев, Александр много лет жил обычной жизнью: была семья, работал и плотником, и снабженцем, одно время у него был и свой банный комплекс.

Пара познакомилась шесть лет назад через общих знакомых. Кристине тогда было 29 лет. Александру — 42 года.

Кристина была яркой и творческой, выступала на сцене в музыкальном коллективе Источник: Кристина Алмазова / Vk.com











Кристина на момент знакомства была замужем, а Александр — женат. У обоих были дети.

— Мы, родственники, сначала не очень одобряли их отношения, как предчувствовали… — говорит теперь Елена, сестра Александра. — Хотя Кристина была яркой, творческой, и родители у нее хорошие. Но мы переживали, что из-за этих новых отношений разрушился его прежний брак, долгий и, казалось бы, надежный. Прежняя Сашина жена — очень достойная женщина, они воспитывали ребенка. Жили спокойно и жили бы, но любви не прикажешь. А у Саши с Кристиной была действительно любовь, чувства через край.

Влюбленные не стали жить двойной жизнью, скрывать отношения и расторгли свои браки. Александр переехал к невесте в ее дом, в поселок Кузино. Кристина тогда пыталась заниматься бизнесом, даже открыла свой бар в поселке. Увлекалась вокалом, была солисткой в любительской музыкальной группе, выступала на сцене.

Через два года после знакомства Александр с Кристиной поженились, сыграли свадьбу. Договорившись, вместе сменили прежние фамилии. Специально для Кристины выбрали яркую, звучную, подходящую для сцены — так оба супруга стали Алмазовыми.

Счастливое фото с торжества Источник: Кристина Алмазова / Vk.com

В соцсетях — красивые счастливые фотографии на память с торжества. Вот пара стоит на фоне заснеженного леса рядом с белым лимузином, а вот Александр с Кристиной, она в свадебном платье с фатой. Александр рассказывал родным, что они планируют рождение совместного ребенка.

На деньги от продажи родительской квартиры Александра (доли поделили, как положено, с родней) сделали ремонт, купили «Газель», чтобы можно было зарабатывать грузоперевозками.

— К сыну Кристины он тоже относился как к родному. Ходил на школьные собрания, требовал от него, чтобы тот учился, — рассказывает Елена.

Назвать годы совместной жизни супругов безмятежными не получится. Александр спустя много лет законопослушной жизни снова получил судимость, провел три месяца в СИЗО. На этот раз поймали дважды пьяным за рулем, когда он вместе с женой возвращался из гостей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Последнее время Александр работал плотником на местном коммунальном предприятии. С бизнесом у Кристины, видимо, не особо получилось. Она трудилась на складе «Озона» в Екатеринбурге. Возвращаться домой со смены не успевала, последняя электричка уже уходила, и две ночи подряд спать приходилось на вокзале, в зале ожидания. Потом Александр договорился с родней, и Кристина стала ночевать у его сестры. Утром снова шла на смену. Дома — хозяйство, огород, были и семейные ссоры. Усталость накапливалась, эмоционально разряжались в алкоголе. Как признает Александр, в последнее время эта слабость была у обоих. Трагедия случилась именно на этом фоне.

«Кровь по всему дому»

Вот что мы писали об этом ЧП 2 июля этого года, СМИ, основываясь на официальных данных полиции: «Поселок Кузино под Первоуральском потрясла страшная трагедия. По предварительной версии следствия, ревнивый муж облил бензином и поджег свою 35-летнюю жену».

17-летний сын Кристины рассказывал журналистам по телефону следующее:

— Я не знаю, что им (отчимом. — Прим. ред.) двигало в этот момент, но постельное белье, где она спала, было всё в крови, кровать перевернута. Кровь по всему дому — начиная от второго этажа до первого, на косяках кровь, везде кровь. Видимо, она присела покурить, он ее облил бензином, она от него побежала, а он в нее спичку кинул.

А еще, по словам Руслана, отчим не раз избивал мать, а однажды даже якобы разбил о ее голову табуретку. Сразу после жесткой расправы у него не было ни раскаяния, ни жалости — по его словам, когда силовики пришли с задержанием, он грел руки у костра и улыбался.

Кристину увезли в больницу. До скорой женщина дошла сама, а дальше была без сознания — видимо, ввели в медикаментозную кому с 80 процентами ожогов тела.

Мужа задержали сразу же. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста и отправил в СИЗО. Всё было тогда не в его пользу: и показания сына Кристины (а также ее родителей), и несколько судимостей подозреваемого.

Фото 2021 года. В последние два года Кристина уже не выступала — видимо, не хватало времени Источник: Кристина Алмазова / Vk.com











Первоначально Алмазову предъявили обвинение в покушении на убийство. Через три дня Кристина умерла. Статью переквалифицировали на убийство, совершенное с особой жесткостью. Преступление особо тяжкое, по нему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Проснулся от крика»

Сейчас Алмазов находится в СИЗО, идет следствие. Александр вину отрицает, уверяет, что любил жену и не причинял ей вреда.

Приводим его рассказ со слов екатеринбургского адвоката Руслана Султангулова, который представляет защиту Александра Алмазова.

День 27 июня, накануне беды. Супруги отправились отдыхать на местный пруд. Сидели на пляже, грелись на солнце, пили пиво. В какой-то момент разговор стал перерастать в ссору. Жена обиделась, что муж начал рассуждать о ее сыне, приводя в пример более старательного одноклассника.

— Наш, мол, пацан смышленый, а определиться не может, — рассуждал Александр.

Супруга на это обиделась. Дальше слово за слово — и мирный отдых был испорчен. Началось выяснение отношений. Кристина, по словам Александра, подозревала его в изменах, вспоминала про звонки неизвестно от кого.

— Чтобы не ссориться дальше, я предложил ей пойти домой, — рассказывал Александр.

По пути зашли в гости к друзьям. Пока сидели за столом, упреки в изменах продолжились. Чтобы доказать, что все подозрения напрасны, супруг предложил жене лично обзвонить с его телефона все номера с женскими именами.

— Кристина согласилась. Первым телефоном оказалась «Вика Бил». Кристина думала, что это какая-то Вика из Билимбая, а это племянница. Бил — это сокращенно «Билайн», — объяснял Александр. — Потом еще какой-то девушке звонила, которая меня знать не знает. По-разному пыталась ее убедить, что надо сказать, кто она мне, что со мной что-то случилось. Я улыбался, понимал, что с остальными номерами будет то же самое. Я ее любил и был верен.

Александр после гостей домой пришел один. Кристина, так и не успокоившись из-за обиды, отказалась, осталась еще погостить. Муж говорит, что звонил ей позже, та не отвечала. Сын Кристины пошел ночевать к бабушке с дедушкой, они живут по соседству, также в частном доме.

Кристину все запомнили доброй, веселой и отзывчивой Источник: Кристина Алмазова / Vk.com











Александр лег спать. Рядом на тумбочку положил телефон с диктофоном наизготовку. Объясняет, что хотел сделать запись на тот случай, если супруга, придя ночью, снова заведется на почве ревности и устроит скандал (такое, по его словам, бывало уже не раз). Якобы он хотел дать утром жене послушать запись на трезвую голову.

Супруга, по словам Александра, пришла, когда он уже спал, и разбудила его пощечиной. Снова начались обвинения в изменах, ругань, потом на пол полетели цветочные горшки. Алмазов уверяет, что не отвечал, молча лежал в кровати. Потом, с его слов, жена ушла из дома, хлопнув дверью, а он задремал.

Проснулся от крика Кристины. Увидел, что под окном полыхает, выскочил во двор. Горел кирпичный фасад дома, где-то кричала жена. Александр говорит: сразу подумал, что поджог, иначе кирпичная стена бы не загорелась. Начал тушить, несколько раз набирал воду в чайник. Выбегая в очередной раз из дома, столкнулся с Кристиной. Одежда висела на ней лоскутьями. Обгоревшая, она кричала: «Помоги, мне больно». Александр рассказал, что уложил ее на кровать, укрыл простыней.

Сначала огонь разгорелся именно здесь, под окнами Источник: СУ СК по Свердловской области











Прибежал сын. Он увидел огонь из окна и услышал крики.

Александр рассказывает: пока не приехала скорая, они с Кристиной успели поговорить. Дальше, по словам Алмазова, всё было так. Поняв, что этот поджог устроила жена, он начал кричать: «Зачем ты это сделала? Где взяла бензин?» Женщина в ответ рыдала: «Ты меня не любишь… бензин (взяла) из канистры… хотела сгореть».

Телефон

Этот рассказ обвиняемого можно было бы объяснить желанием выгородить себя, посчитать линией защиты, но запись на диктофон была в ту ночь все-таки сделана. Адвокат уверен, что она — главное доказательство невиновности Алмазова.

— Об этой записи он, конечно, сразу рассказал и мне, и следствию, — объяснил E1.RU адвокат Руслан Султангулов. — Но разблокировать телефон в первые дни не получалось. Пароль Алмазов забыл, всегда заходил в него по отпечатку пальца, но спустя несколько дней, когда телефон ему принесли, на отпечаток аппарат уже не реагировал. Долгое время телефон обвиняемого пролежал в камере хранения СИЗО.

По ходатайству адвоката провели компьютерно-техническую экспертизу телефона. Специалисты разблокировали устройство и изъяли важные аудиофайлы, которые имеют отношение к уголовному делу. Судя по всему, вытащили переговоры — ту самую ночную диктофонную запись.

— На данный момент следователь не имеет права знакомить меня с аудиофайлами, — поясняет адвокат. — Но тут же назначил несколько экспертиз: фонетическую — чтобы подтвердить, чьи голоса на записи, и психолого-лингвистическую.

Психолого-лингвистическую экспертизу проводят, чтобы выявить в письменной или устной речи признаки психологического воздействия, заученности, заведомой подготовленности текста, эмоционального состояния.

Судя по этому факту, там действительно содержится та самая важная информация, о которой рассказывает Александр. Кроме того, он рассказал, что это была не первая ее попытка суицида (или просто желание обратить внимание). Накануне супруга присылала ему видео с петлей и ее голосом за кадром: «Извините, не оправдала надежд». Всё это тоже, как говорит Александр, есть в его телефоне и наверняка изъято. Видео также должно быть в телефоне погибшей, но ее сын объяснил следователю, что потерял его.

Супруги жили в поселке Кузино, в кирпичном доме Источник: СУ СК по Свердловской области











— Сын погибшей считает, что это дело рук отчима, и говорил, что в доме всё было залито кровью: постель, стены…

— Я могу точно сказать, что никаких следов крови на постельном белье нет, это установила экспертиза, всё зафиксировано в материалах дела. При осмотре квартиры во время следственных действий следов крови и измазанных стен я лично не видел. Также на одежде Александра не обнаружено следов никаких горючих жидкостей… Сложно рассуждать, почему сын так говорил, можно только предполагать. В данном случае сын субъективен. У них были натянутые отношения.

Сам Александр уверяет, что никогда не поднимал руку на жену. Руслан Султангулов адвокат

Тем более если бы действительно, как говорит сын, он ломал о ее голову табуретку, травмы были бы очень серьезные: гематомы, перелом костей черепа, то есть без медицинской помощи явно не обойтись и не утаить.

— Могу сказать, что Александр любил ее, переживал, что не мог попрощаться, попасть на похороны. Но главное, конечно, факты — прежде всего, изъятые аудиозаписи. Как только все экспертизы будут закончены и я по закону смогу получить их, мы готовы будем придать огласке как подтверждение, что Александр не виновен в страшном и жестоком преступлении, в котором его обвиняют, — уверен адвокат.

Следственный комитет воздержался от комментариев по поводу продолжения расследования. Мы будем следить за этой ситуацией, а как только станет возможно по закону, опубликуем аудиозапись, которая объясняет, что случилось той ночью.