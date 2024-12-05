«Кто-то и принес инфекцию, а остальные заразились»: что известно о гибели семи постояльцев соццентра на Алтае

28 ноября в краевом Следкоме сообщили о гибели постояльцев соццентра «Рубикон» в Калистратихе. На данный момент известно о семи погибших. Еще 24 человека пострадали. Директор — в СИЗО. NGS22.RU собрал все, что известно о трагедии и организации.
Что произошло
28 ноября в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Калманского района погибли три человека. Днем обнаружили тело одного из постояльцев, после в больницу доставили еще несколько человек, двое из которых скончались. Согласно последним данным Минздрава Алтайского края, пострадали 24 человека, трое из которых в тяжелом состоянии. Семь человек погибли.
Следком Алтайского края возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В региональном Минздраве уточнили: у пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит — воспаление желудка, тонкого и толстого кишечника.
Директора организации Алика Гельфенбайна задержали и допрашивают. Он будет в СИЗО до 28 января.
Семейное дело
Социальная организация «Рубикон» начала работать в 2013 году и специализировалась на реабилитации бывших заключенных.
Директор соццентра Алик Гельфенбайн не скрывал, что сам отбывал несколько сроков. В интервью «Русскому Христианскому радио» он рассказал, что дважды судим за драку. В одной из них погиб человек.
Всего он провел в колонии десять лет. Там из-за жестокости ему дали прозвище «фашист».
В 2008 году, еще будучи за решеткой, Алик получил благословение о служении пастором. Спустя несколько лет он открыл «Рубикон». Организация получила несколько президентских грантов и один губернаторский. В 2023-м «Рубикон» удостоили премией Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».
Организация, судя по данным на сайте, — семейное дело. Психологом в центре работает Наталья Гельфенбайн — супруга Алика. На момент публикации материала, NGS22.RU не удалось связаться с кем-то из них.
Вот, что говорится о Наталье на сайте организации:
— Проходила обучение проведению восстановительных программ, имеет богатый опыт работы с осужденными и освободившимися из мест лишения свободы, с пенсионерами и людьми с инвалидностью.
Помимо работы в «Рубиконе», женщина возглавляет благотворительный фонд «Без границ» — там помогают пенсионерам, людям с инвалидностью и малоимущим семьям. Две организации, судя по соцсетям, сотрудничали.
Кроме того, по данным Rusprofile, Алик Гельфенбайн возглавляет еще две организации ООО «Ихтиус» и АБО «Решение». Первая — строительная (выручка — 1,2 миллиона рублей за 2023-ий), вторая — союз по адаптации бывших заключенных (выручка — 15 миллионов рублей за прошлый год).
В 2019-м при «Рубиконе» открыли «Дом помощи» — центр для людей с инвалидностью, пенсионеров и тех, кто оказался в «неразрешенной жизненной ситуации».
— Мы оказываем социальные услуги в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания, — говорится на сайте.
Еще там указано, что «Рубикон» помогает обратившимся с большим количеством задач: восстановление документов, поиск жилья, трудоустройство и даже «восстановление разорванных отношений».
«Занимались служением»
После трагедии в Калманском районе в соцсетях появились фото соццентра, где жили пострадавшие. Двухэтажное неприметное здание с заколоченными окнами.
Одна знакомых семьи Гельфенбайн, которая также участвовала в их проектах, согласилась поговорить с корреспондентом на анонимных условиях. Она рассказывает:
— Я работаю медиатором, помогаю разрешить конфликты и восстановить взаимоотношения. Вместе с «Рубиконом» мы ездили по колониям, общались с заключенными, которые хотели наладить отношения с родственниками. «Рубикон» всегда занимался служением и вся деятельность была за счет пожертвований. Все делается от чистого сердца, люди действительно хотели помочь.
По словам собеседника, поначалу центр работал только с бывшими осужденными. Позже Наталья и Алик якобы стали получать множество обращений от населения, с просьбами помочь.
— Родственники чьи-то звонили, говорили: «Мы не знаем куда обратиться с оформлением инвалидности». А ребята помогли не инвалидность оформить, а вылечили человека. И не услышали никакой благодарности.
Источник уверяет: в «Дом помощи» Гельфенбайн попадали люди буквально с улицы.
— Здоровье у них, сами понимаете, подорвано. Вот кто-то принес инфекцию, а остальные заразились. Помещение они нашли чуть ли не на бесплатном сайте объявлений: оборудовали сами, своими силами. За всеми нуждающимися ухаживали, лечили, памперсы меняли. А те, кому помогли в «Рубиконе», вкладывали в центр свои деньги.
Кроме того, NGS22.RU уточнили, что в соццентре жили не только пенсионеры, а люди разных возрастов, которым требовался уход и поддержка.
На сайте «Рубикона» есть данные лишь об одном медработнике — фельдшере.
В сельсовете Калистратихи корреспонденту NGS22.RU рассказали, что местные власти в курсе случившегося. Однако на вопросы о помощи семьям пострадавших и о том, контролировал ли кто-то работу соццентра, не ответили.
Редакция направила официальный запрос в министерство соцзащиты Алтайского края.
В середине сентября дети и их родители из села Красная Сопка (Красноярский край) попали в больницу после ужина пельменями из магазина, им стало плохо. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим. Спустя два месяца краевой СК объяснил, что же там случилось на самом деле. Подробнее по ссылке.