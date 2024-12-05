«Кто-то и принес инфекцию, а остальные заразились»: что известно о гибели семи постояльцев соццентра на Алтае

Поначалу была версия об отравлении Источник: СУ СК по Алтайскому краю











28 ноября в краевом Следкоме сообщили о гибели постояльцев соццентра «Рубикон» в Калистратихе. На данный момент известно о семи погибших. Еще 24 человека пострадали. Директор — в СИЗО. NGS22.RU собрал все, что известно о трагедии и организации.

Что произошло

28 ноября в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Калманского района погибли три человека. Днем обнаружили тело одного из постояльцев, после в больницу доставили еще несколько человек, двое из которых скончались. Согласно последним данным Минздрава Алтайского края, пострадали 24 человека, трое из которых в тяжелом состоянии. Семь человек погибли.

Следком Алтайского края возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В региональном Минздраве уточнили: у пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит — воспаление желудка, тонкого и толстого кишечника.

Директора организации Алика Гельфенбайна задержали и допрашивают. Он будет в СИЗО до 28 января.

Так выглядит соццентр, где жили люди Источник: СУ СК по Алтайскому краю











Семейное дело

Социальная организация «Рубикон» начала работать в 2013 году и специализировалась на реабилитации бывших заключенных.

Директор соццентра Алик Гельфенбайн не скрывал, что сам отбывал несколько сроков. В интервью «Русскому Христианскому радио» он рассказал, что дважды судим за драку. В одной из них погиб человек.

Всего он провел в колонии десять лет. Там из-за жестокости ему дали прозвище «фашист».

В 2008 году, еще будучи за решеткой, Алик получил благословение о служении пастором. Спустя несколько лет он открыл «Рубикон». Организация получила несколько президентских грантов и один губернаторский. В 2023-м «Рубикон» удостоили премией Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

Организация, судя по данным на сайте, — семейное дело. Психологом в центре работает Наталья Гельфенбайн — супруга Алика. На момент публикации материала, NGS22.RU не удалось связаться с кем-то из них.

Расследование продолжается Источник: СУ СК по Алтайскому краю











Вот, что говорится о Наталье на сайте организации:

— Проходила обучение проведению восстановительных программ, имеет богатый опыт работы с осужденными и освободившимися из мест лишения свободы, с пенсионерами и людьми с инвалидностью.

Помимо работы в «Рубиконе», женщина возглавляет благотворительный фонд «Без границ» — там помогают пенсионерам, людям с инвалидностью и малоимущим семьям. Две организации, судя по соцсетям, сотрудничали.

Кроме того, по данным Rusprofile, Алик Гельфенбайн возглавляет еще две организации ООО «Ихтиус» и АБО «Решение». Первая — строительная (выручка — 1,2 миллиона рублей за 2023-ий), вторая — союз по адаптации бывших заключенных (выручка — 15 миллионов рублей за прошлый год).

В 2019-м при «Рубиконе» открыли «Дом помощи» — центр для людей с инвалидностью, пенсионеров и тех, кто оказался в «неразрешенной жизненной ситуации».

— Мы оказываем социальные услуги в полустационарной и стационарной форме социального обслуживания, — говорится на сайте.

Еще там указано, что «Рубикон» помогает обратившимся с большим количеством задач: восстановление документов, поиск жилья, трудоустройство и даже «восстановление разорванных отношений».

Семь постояльцев соццентра погибли Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











«Занимались служением»

После трагедии в Калманском районе в соцсетях появились фото соццентра, где жили пострадавшие. Двухэтажное неприметное здание с заколоченными окнами.

Одна знакомых семьи Гельфенбайн, которая также участвовала в их проектах, согласилась поговорить с корреспондентом на анонимных условиях. Она рассказывает:

— Я работаю медиатором, помогаю разрешить конфликты и восстановить взаимоотношения. Вместе с «Рубиконом» мы ездили по колониям, общались с заключенными, которые хотели наладить отношения с родственниками. «Рубикон» всегда занимался служением и вся деятельность была за счет пожертвований. Все делается от чистого сердца, люди действительно хотели помочь.

По словам собеседника, поначалу центр работал только с бывшими осужденными. Позже Наталья и Алик якобы стали получать множество обращений от населения, с просьбами помочь.

— Родственники чьи-то звонили, говорили: «Мы не знаем куда обратиться с оформлением инвалидности». А ребята помогли не инвалидность оформить, а вылечили человека. И не услышали никакой благодарности.

На сайте «Рубикона» есть данные лишь об одном медработнике — фельдшере. Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Источник уверяет: в «Дом помощи» Гельфенбайн попадали люди буквально с улицы.

— Здоровье у них, сами понимаете, подорвано. Вот кто-то принес инфекцию, а остальные заразились. Помещение они нашли чуть ли не на бесплатном сайте объявлений: оборудовали сами, своими силами. За всеми нуждающимися ухаживали, лечили, памперсы меняли. А те, кому помогли в «Рубиконе», вкладывали в центр свои деньги.

Кроме того, NGS22.RU уточнили, что в соццентре жили не только пенсионеры, а люди разных возрастов, которым требовался уход и поддержка.

На сайте «Рубикона» есть данные лишь об одном медработнике — фельдшере.

В сельсовете Калистратихи корреспонденту NGS22.RU рассказали, что местные власти в курсе случившегося. Однако на вопросы о помощи семьям пострадавших и о том, контролировал ли кто-то работу соццентра, не ответили.

Редакция направила официальный запрос в министерство соцзащиты Алтайского края.