Вырвала волосы, лицо в крови: уборщица избила сибирячку на девятом месяце беременности

Силовики начали проверку в ТРЦ Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Жительница Кемерова рассказала о нападении на нее уборщицы в ТРЦ «Лапландия», которая была против того, что женщина пыталась попасть в туалет. Пострадавшая при этом беременная, сообщили NGS42.RU в среду, 4 декабря, в пресс-службе кузбасской полиции.

По данным силовиков, накануне вечером 26-летняя сибирячка пошла в туалет, где повздорила с уборщицей. Конфликт закончился побоями. Предварительно, сотруднице ТРЦ не понравилось, что горожанка воспользовалась санузлом в то время, когда она там мыла пол.

— Во время уборки помещения в санитарную комнату зашла 26-летняя кемеровчанка, находящаяся на позднем сроке беременности. Между ней и работницей возникла словесная перепалка, которая закончилась тем, что уборщица несколько раз ударила оппонентку, — сообщили в полиции.

Пострадавшей женщине потребовалась медпомощь, полицейские начали проверку. Также ситуацией заинтересовался региональный следком.

Пострадавшая женщина в соцсетях уточнила, что уборщица разбила ей лицо в кровь, а также выдрала часть волос. При этом свой поступок она объяснила тем, что не увидела живота у кемеровчанки, хотя та находится на девятом месяце беременности.

Местных жителей возмутила реакция виновницы конфликта, которые считают, что распускать руки техничка не могла независимо от того, произошел конфликт с беременной женщиной или нет.