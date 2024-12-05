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Происшествия Вырвала волосы, лицо в крови: уборщица избила сибирячку на девятом месяце беременности

Вырвала волосы, лицо в крови: уборщица избила сибирячку на девятом месяце беременности

Конфликт произошел из-за туалета

539
5 комментариев

Силовики начали проверку в ТРЦ

Источник:

Жительница Кемерова рассказала о нападении на нее уборщицы в ТРЦ «Лапландия», которая была против того, что женщина пыталась попасть в туалет. Пострадавшая при этом беременная, сообщили NGS42.RU в среду, 4 декабря, в пресс-службе кузбасской полиции.

По данным силовиков, накануне вечером 26-летняя сибирячка пошла в туалет, где повздорила с уборщицей. Конфликт закончился побоями. Предварительно, сотруднице ТРЦ не понравилось, что горожанка воспользовалась санузлом в то время, когда она там мыла пол.

— Во время уборки помещения в санитарную комнату зашла 26-летняя кемеровчанка, находящаяся на позднем сроке беременности. Между ней и работницей возникла словесная перепалка, которая закончилась тем, что уборщица несколько раз ударила оппонентку, — сообщили в полиции.

Пострадавшей женщине потребовалась медпомощь, полицейские начали проверку. Также ситуацией заинтересовался региональный следком.

Пострадавшая женщина в соцсетях уточнила, что уборщица разбила ей лицо в кровь, а также выдрала часть волос. При этом свой поступок она объяснила тем, что не увидела живота у кемеровчанки, хотя та находится на девятом месяце беременности.

Местных жителей возмутила реакция виновницы конфликта, которые считают, что распускать руки техничка не могла независимо от того, произошел конфликт с беременной женщиной или нет.

Похожий случай недавно произошел в Кемерове на Южном, где в магазине «Монетка» продавец напала на посетительницу. Сотрудница супермаркета она швырнула женщину в витрину из-за подозрения в краже кофе. Впоследствии выяснилось, что сотрудница торговой точки была судима.

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Комментарии
5
Гость
17 минут
Когда пол не просох, то уборщицу лучше не злить.
Гость
56 минут
будущая яжемать
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