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Происшествия Сотни домов остались без света в Дзержинском районе — когда жителям вернут электричество

Сотни домов остались без света в Дзержинском районе — когда жителям вернут электричество

Данные об этом появились на портале «Мой Новосибирск»

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28 комментариев

Отключение произошло после 16:00

Источник:

Вечером 4 декабря на правом берегу Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались здания в Дзержинском районе.

Об этом сообщает портал «Мой Новосибирск». По его данным, электричество отключили почти в 600 зданиях. Речь идет о домах на улицах Тютчева, Огинского, Калужском переулке и других.

вернуть свет в дома могут в 23:55

Источник:

— Аварийное отключение. Начало отключения: 04.12.2024, 16:20, — сказано в сообщении.

Причиной произошедшего, по данным портала, стало повреждение линии ТП — трансформаторной подстанции. Отключение продлится до 23:55.

Об этом также сообщил читатель НГС Александр Дегтярев. Он объяснил, что свет пропал около 6 часов назад. К 22:00 часам электричество вернулось в его дом, но затем вновь отключили.

— Свет дают частично, на Коломенской как минимум двум домам свет уже дали, — сказал сибиряк.

НГС обратился в пресс-службу АО «РЭС» с просьбой прокомментировать данные.

Накануне десятки домов остались без отопления и горячей воды в Кировском районе. В контур отключения попали 48 зданий.

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Аварийное отключение Новосибирск Электричество
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Комментарии
28
274444392
42 минуты
Разве не по плану? А
За державу обидно!
11 минут
Вот всё можно понять,но почему это стало происходить практически каждый день????
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