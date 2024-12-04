Сотни домов остались без света в Дзержинском районе — когда жителям вернут электричество

Отключение произошло после 16:00 Источник: Александр Дегтярев











Вечером 4 декабря на правом берегу Новосибирска произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались здания в Дзержинском районе.

Об этом сообщает портал «Мой Новосибирск». По его данным, электричество отключили почти в 600 зданиях. Речь идет о домах на улицах Тютчева, Огинского, Калужском переулке и других.

вернуть свет в дома могут в 23:55 Источник: map.novo-sibirsk.ru











— Аварийное отключение. Начало отключения: 04.12.2024, 16:20, — сказано в сообщении.

Причиной произошедшего, по данным портала, стало повреждение линии ТП — трансформаторной подстанции. Отключение продлится до 23:55.

Об этом также сообщил читатель НГС Александр Дегтярев. Он объяснил, что свет пропал около 6 часов назад. К 22:00 часам электричество вернулось в его дом, но затем вновь отключили.

— Свет дают частично, на Коломенской как минимум двум домам свет уже дали, — сказал сибиряк.

НГС обратился в пресс-службу АО «РЭС» с просьбой прокомментировать данные.