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Происшествия «Все лица установлены»: полиция нашла подростков, которые избили школьников на Плановой

«Все лица установлены»: полиция нашла подростков, которые избили школьников на Плановой

Пострадавшим дали направление на прохождение судмедэкспертиз

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3 комментария

Полицейские проводят проверки

Источник:

В Новосибирске силовики установили людей, причастных к конфликту на улице Плановой. В ноябре там группа подростков избила школьников — очевидец заявлял о нескольких нападениях.

Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС, информация о происшествии поступала в отдел полиции. Все лица причастные к конфликту установлены.

—По данным фактам проводятся проверки, где устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертиз, по готовности которых будут приняты процессуальные решения, — сообщили в ведомстве.

О происшествии стало известно неделю назад. Житель Новосибирска заявил, что во дворе дома на Плановой компания из пяти человек избила его сына. Конфликт, по его словам, случился 10 ноября, на следующий день подростки якобы напали на другого мальчика. Он опубликовал кадры потасовки в соцсетях.

Недавно Следственный комитет начал проверку из-за видео, где две девочки избивают свою знакомую. Потасовка произошла возле «Сан Сити».

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Комментарии
3
Гость
17 минут
И что? И кто они??
Гость
11 минут
И кто же они , эти герои?
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