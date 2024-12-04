Сибирячка попыталась пронести в сумке голову крокодила — она привезла ее из Таиланда

В сумке россиянки оказалась настоящая голова крокодила Источник: Федеральная таможенная служба/t.me











В Новосибирске прилетевшая из Таиланда туристка привезла с собой голову крокодила. На нее обратили внимание сотрудники таможни.

Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы. По информации ведомства, голова крокодила оказалась в сумке пассажирки, прилетевшей из Пхукета. Необычный сувенир нашли на «зеленом» коридоре с помощью рентгена.

— Женщина пояснила, что приобрела его в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала, — объяснили в ведомстве.

В результате эксперты подтвердили, что в сумке россиянки оказалась настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

Сейчас сотрудники возбудили два административных дела по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ. Женщине грозит штраф с возможной конфискацией товара.