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Происшествия Сибирячка попыталась пронести в сумке голову крокодила — она привезла ее из Таиланда

Сибирячка попыталась пронести в сумке голову крокодила — она привезла ее из Таиланда

В новосибирском аэропорту таможенники нашли в багаже сушеную голову крокодила

1 032
7 комментариев

В сумке россиянки оказалась настоящая голова крокодила

Источник:

В Новосибирске прилетевшая из Таиланда туристка привезла с собой голову крокодила. На нее обратили внимание сотрудники таможни.

Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы. По информации ведомства, голова крокодила оказалась в сумке пассажирки, прилетевшей из Пхукета. Необычный сувенир нашли на «зеленом» коридоре с помощью рентгена.

— Женщина пояснила, что приобрела его в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала, — объяснили в ведомстве.

В результате эксперты подтвердили, что в сумке россиянки оказалась настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

Сейчас сотрудники возбудили два административных дела по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений) КоАП РФ. Женщине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

В марте сотрудники таможни изъяли крупную сумму денег у мужчины, который пытался улететь в Таджикистан. Купюры нашла служебная собака в аэропорту Толмачево.

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Комментарии
10
Татьяна 53
11 минут
Хорошенький сувенирчик
Гость
17 минут
отдайте женщине крокодила, может он ей бывшего напоминает )))
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