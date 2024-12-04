Происшествия Родители и Росгвардия: что происходило у стен новосибирской гимназии, куда сообщили об угрозе нападения — 10 фото
Родители и Росгвардия: что происходило у стен новосибирской гимназии, куда сообщили об угрозе нападения — 10 фото
В Новосибирске детей вывели из здания гимназии после сообщения об угрозе
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В Новосибирске днем 4 декабря в гимназию № 9 на улице Линейной, 33/4 поступило сообщение о террористической угрозе. После этого дети и учителя закрылись в классах, а учебное учреждение оцепили силовики. Через некоторое время ученики покинули школу.
Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия. Показываем в 10 фото, что происходило у гимназии.