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Происшествия Родители и Росгвардия: что происходило у стен новосибирской гимназии, куда сообщили об угрозе нападения — 10 фото

Родители и Росгвардия: что происходило у стен новосибирской гимназии, куда сообщили об угрозе нападения — 10 фото

В Новосибирске детей вывели из здания гимназии после сообщения об угрозе

3 892
15 комментариев

Территорию оцепили силовики

Источник:

В Новосибирске днем 4 декабря в гимназию № 9 на улице ​Линейной, 33/4 поступило сообщение о террористической угрозе. После этого дети и учителя закрылись в классах, а учебное учреждение оцепили силовики. Через некоторое время ученики покинули школу.

Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия. Показываем в 10 фото, что происходило у гимназии.

Сначала в здание никого не пускали

Источник:

На место пришли родители учеников

Источник:

Взрослые ждали, когда детей начнут выпускать

Источник:

Об инциденте стало известно днем

Источник:

На место приезжала Росгвардия

Источник:

Здание проверяли кинологи с собаками

Источник:

Через некоторое время детей начали выводить из школы

Источник:

Учителя тоже собрались на территории гимназии

Источник:

Учеников младших классов выводили организованной группой

Источник:

НГС собрали все, что известно об этом происшествии. Читайте в онлайн-хронике.

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Дети Школа Росгвардия Новосибирск
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Комментарии
15
fin
41 минута
"дети и учителя закрылись в классах, а учебное учреждение оцепили силовики" А че не наоборот?
Yumare
6 минут
Какой-нибудь двоечник решил уроки сорвать?
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