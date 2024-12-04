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Происшествия В Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажке — пострадали два человека

В Новосибирске сгорела квартира в четырехэтажке — пострадали два человека

Пожар случился утром

1 659
2 комментария

Возгорание удалось потушить за 26 минут

Источник:

В четырехэтажном доме в Первомайском районе Новосибирска сгорела квартира. Двух человек доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел утром в квартире на первом этаже дома на улице Панельной. Из нее при помощи спасательных устройств достали жильца.

— Вынесли мужчину в алкогольном опьянении и передали медикам. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения, — сообщили в пресс-службе.

Видео горящей квартиры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Возгорание на площади 20 квадратов ликвидировали за 26 минут, привлекли 13 человек и 4 единицы техники. Сотрудники полиции до прибытия пожарных эвакуировали пожилую женщину со второго этажа, ее тоже госпитализировали. Самостоятельно эвакуировались еще 9 человек.

Причину пожара выясняют дознаватели МЧС России.

Недавно в Искитиме на улице Пушкина вспыхнула заправка, пострадали два человека.

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Пожар Возгорание Квартира Первомайский район
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Комментарии
2
KingLEV
37 минут
В Первомайском районе Новосибирска нет Панельной улицы, есть Панельный переулок.
Гость
1 час
Синяк покурил взатяг
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