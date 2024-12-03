Вытаскивали водителя из машины: подробности ДТП, где трамвай протаранил два автомобиля

Трамвай столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Хендай Солярис» Источник: ГУ МВД России по НСО











В Новосибирске очевидцы поделились подробностями ДТП, где трамвай на скорости протаранил две машины, в том числе такси. После аварии одному из водителей потребовалась помощь окружающих — его вытаскивали из автомобиля.

Об этом сообщила женщина в комментариях под постом о происшествии в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Она уточнила, что стояла в пробке на Волочаевской, когда увидела ДТП.

— Водитель трамвая не сразу понял, что тащит машину таксиста, — сообщила сибирячка.

По ее словам, после этого водитель остановился и выбежал из трамвая. В этот момент пассажирский транспорт вместе с автомобилем начал «откатываться» назад.

— Потом водитель опять прыгнул в кабину трамвая и остановил его. А люди начали доставать водителя из машины. Честно скажу, зрелище ужасное было, — указала женщина.

Другой очевидец сообщил в комментариях под постом, что транспорт ехал с «бешенной» скоростью. В нем отсутствовал свет и якобы возникла проблема с тормозной системой.

— Ударил первого в бок, там дядьку зажало, я вызывал скорую, МЧС. Чуть ниже был (автомобиль, — прим.ред), тоже выезжал, он его зацепил и утащил в гору в сторону Сурикова, — заявил пользователь.

После ДТП с участием трамвая №14 МКП «ГЭТ» прокуратура Новосибирска начала проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что сотрудники проведут проверку технического состояния выходящего на линию пассажирского наземного электротранспорта.

— А также соблюдения законодательства при обеспечении пассажирских перевозок граждан, — сказано в сообщении. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авария произошла в 17:35 и попала на видео. По предварительным данным ГАИ, трамвай ехал со стороны Технической и напротив дома № 1Г по улице Есенина столкнулся с автомобилем «Тойота». После этого транспорт врезался в «Хендай Солярис».