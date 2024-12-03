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Происшествия В Таиланде утонула девушка из Новосибирска — ее сбило со скалы волной

В Таиланде утонула девушка из Новосибирска — ее сбило со скалы волной

Трагедия произошла на острове Самуи

3 357
34 комментария

В соцсетях заявили, что погибшей оказалась девушка из Новосибирска

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В Таиланде погибла 24-летняя туристка из России. Девушку сбило со скалы волной — по данным телеграм-канала Mash, речь идет об уроженке Новосибирска.

В сообщении сказано, что трагедия произошла на острове Самуи. Сибирячка прилетела в Таиланд с будущим мужем, чтобы провести свадьбу и медовый месяц.

В тот день девушка, по данным телеграм-канала, решила основные вопросы по праздничному событию и отправилась на смотровую площадку, чтобы помедитировать.

— Через несколько минут девушку сбило со скалы волной, она утонула. Спасатели помочь не смогли: вся их техника была спрятана от шторма в ангаре, — сказано в сообщении.

Первые сообщения о трагедии появились 29 ноября

Источник:

Уточняется, что тело девушки вытащили из воды сотрудники ближайшего отеля. Первые сообщения о трагедии появились 29 ноября — в Mash заявляли, что тогда на острове объявили штормовое предупреждение.

В октябре стало известно, что в Турции погибла уроженка Новосибирска. Ее похоронили в провинции Орду.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Туристы Таиланд Остров Самуи Новосибирск
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Комментарии
34
Фантастика
1 час
А почему невеста сидела на скале одна? Где был будущий муж? Ведь, если бы он был рядом, смог бы спасти свою женщину(((
Гость
1 час
Это вам не Неоком, а Окиян...
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