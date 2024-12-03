В Таиланде утонула девушка из Новосибирска — ее сбило со скалы волной

В соцсетях заявили, что погибшей оказалась девушка из Новосибирска Источник: телеграм-канал Mash











В Таиланде погибла 24-летняя туристка из России. Девушку сбило со скалы волной — по данным телеграм-канала Mash, речь идет об уроженке Новосибирска.

В сообщении сказано, что трагедия произошла на острове Самуи. Сибирячка прилетела в Таиланд с будущим мужем, чтобы провести свадьбу и медовый месяц.

В тот день девушка, по данным телеграм-канала, решила основные вопросы по праздничному событию и отправилась на смотровую площадку, чтобы помедитировать.

— Через несколько минут девушку сбило со скалы волной, она утонула. Спасатели помочь не смогли: вся их техника была спрятана от шторма в ангаре, — сказано в сообщении.

Первые сообщения о трагедии появились 29 ноября Источник: телеграм-канал Mash

Уточняется, что тело девушки вытащили из воды сотрудники ближайшего отеля. Первые сообщения о трагедии появились 29 ноября — в Mash заявляли, что тогда на острове объявили штормовое предупреждение.