Трамвай врезался в машину такси на Волочаевской — видео, как он несется по улице

Вечером 3 декабря на правом берегу Новосибирска собралась крупная пробка. Затор образовался на улице Волочаевской — там произошло ДТП, сообщают пользователи 2ГИС.

По их данным, в аварию попали трамвай и машина такси. Как сообщает сервис, движение на участке дороги затруднено.

Предварительно известно, что за медицинской помощью обратился 1 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием трамвая в Дзержинском районе Новосибирска, — сказано в сообщении.

Видео момента ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как пассажирский транспорт движется по улице, когда перед ним появляется автомобиль такси.

В паблике заявили, что в ДТП участвовал трамвай № 14. На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком маршрута выступает филиал № 5 «Правобережный трамвайный».

Диспетчер предприятия сообщил НГС, что пострадавших нет, но от дальнейших комментариев отказался. Корреспондент также обратился в сервис такси и отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии.

Днем 3 декабря в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадал подросток.

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Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, авария произошла в 17:35. Предварительно, 44-летний водитель трамвая ехал со стороны Технической.

Напротив дома № 1Г по улице Есенина транспорт столкнулся с автомобилем «Тойота» — им управлял 51-летний мужчина.

После этого трамвай врезался в «Хендай Солярис», за его рулем был 51-летний водитель.

— В результате ДТП пострадал: водитель автомобиля «Тойота» мужчина 1973 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работает наряд ДПС. Сотрудники устанавливают обстоятельства происшествия.