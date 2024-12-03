Пожар вспыхнул у Заельцовского парка — кадры возгорания

Вечером 3 декабря в Новосибирске вспыхнул пожар. Возгорание произошло около остановки у Заельцовского парка, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На место уже прибыли сотрудники МЧС, — сказано в сообщении.
Уточняется, что пожар произошел в частном доме. В паблике опубликовали видео с места возгорания.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области объяснили, что на участке горит частный дом и надворная постройка. Уже сейчас пожарные локализовали возгорание.
— Тушение пожара продолжается. Хозяева дома на месте вызова, не пострадали, — сообщили в ведомстве.
Утром 3 декабря в Новосибирске на Лесоперевалке загорелся частный дом. Кадры возгорания появились в соцсетях.