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Происшествия Пожар вспыхнул у Заельцовского парка — кадры возгорания

Пожар вспыхнул у Заельцовского парка — кадры возгорания

По данным МЧС, горит частный дом и надворная постройка

1 652
8 комментариев

Пожарные локализовали возгорание

Источник:

Вечером 3 декабря в Новосибирске вспыхнул пожар. Возгорание произошло около остановки у Заельцовского парка, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На место уже прибыли сотрудники МЧС, — сказано в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в частном доме. В паблике опубликовали видео с места возгорания.

Очевидцы сняли место пожара на видео

Источник:

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области объяснили, что на участке горит частный дом и надворная постройка. Уже сейчас пожарные локализовали возгорание.

— Тушение пожара продолжается. Хозяева дома на месте вызова, не пострадали, — сообщили в ведомстве.

Утром 3 декабря в Новосибирске на Лесоперевалке загорелся частный дом. Кадры возгорания появились в соцсетях.

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Комментарии
5
Гость
21 минута
В здании 40 этажей 600 студий квартир. В трёх зданиях 1800 студий квартир. На месте этих домиков. Много это или мало вот в чем вопрос.
American Bear
23 минуты
прорывы, отключения и пожары - по несколько раз в день. Боженька всё видит.
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