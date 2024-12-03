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Происшествия Стало известно состояние пострадавших во время пожара на АЗС в Искитиме

Стало известно состояние пострадавших во время пожара на АЗС в Искитиме

Пожар на Smart АЗС произошел 2 декабря

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1 комментарий

На кадрах видно, как водитель бензовоза отбегает после взрыва

Источник:

Один из пострадавших в пожаре на Smart АЗС находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом. Об этом НГС сообщили в минздраве Новосибирской области.

2 декабря на автоматизированной Smart АЗС загорелись две емкости горючего по 10 кубов. В течение 40 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Еще через полчаса пожар полностью ликвидировали.

С ожогами госпитализировали водителя бензовоза и сотрудницу АЗС. В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях написали, что воитель бензовоза получил ожоги лица.

Супруга водителя бензовоза Ирина Б. рассказала НГС, что ее муж находится в состоянии средней степени тяжести.

— Водитель был в спецодежде, второй участник в повседневной, поэтому повреждения разного характера, — объяснила она.

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту возгорания.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
тот самый авось
Гость
4 минуты
🔥 Bести за 3 декабря Российская Армия наступает и улучшает такт. положение по всему фронту! - Oсвобождены н.п. Романовка (ДНР) и Новодаровка (Запорожская обл) 👍🎉 - Oтбито - 25 🥩-атак жЫвOтных - Прибитo - >1940 на33и-🐷🐷 или >684,1K с 4.06.23 (>37655 у Курска) - Pазбито - >92 ед. техники или >32,9К с 4.06.23 - Пopaжены - 142 объекта и скопищ врага, вкл. 4 склада БК, военные аэродромы и энергообъекты - Сбито ПВО - 40 беспилотников - 🔸 3ащитники России имеют подавляющее преимущество и неудержимо движутся к Победе над поrаным Западом! 👍
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