Стало известно состояние пострадавших во время пожара на АЗС в Искитиме

На кадрах видно, как водитель бензовоза отбегает после взрыва Источник: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»











Один из пострадавших в пожаре на Smart АЗС находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в тяжелом. Об этом НГС сообщили в минздраве Новосибирской области.

2 декабря на автоматизированной Smart АЗС загорелись две емкости горючего по 10 кубов. В течение 40 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Еще через полчаса пожар полностью ликвидировали.

С ожогами госпитализировали водителя бензовоза и сотрудницу АЗС. В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях написали, что воитель бензовоза получил ожоги лица.

Супруга водителя бензовоза Ирина Б. рассказала НГС, что ее муж находится в состоянии средней степени тяжести.

— Водитель был в спецодежде, второй участник в повседневной, поэтому повреждения разного характера, — объяснила она.